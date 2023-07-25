Ты только плати и дальше служи. Как чиновница на Кубани обложила данью глав районов

Инна Хаустова

Бывшей теперь уже первая замначальника департамента внутренней политики администрации Краснодарского края вынесли обвинительный приговор в Краснодаре. Ленинский районный суд согласился с доводами обвинения и постановил отправить Инну Хаустову в колонию общего режима на два года. Высокопоставленную чиновницу обвинили сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Всего следствие насчитало шесть преступных эпизодов.

Доказать в суде удалось, что осенью 2020 года Инна Хаустова поставила условия нескольким главам районов, что будет опекать и помогать им, но за вознаграждение. За благодарность в денежном эквиваленте от 50 до 100 тысяч она обещала дружбу и понимание к районным проблемам.

- В итоге деньги от чиновников уровнем ниже по властной вертикали она получала систематически. Общий размер взяток составил миллион рублей, - утверждалось в Ленинском суде.

Ключевыми свидетелями по уголовному делу Хаустовой стали те самые взяткодатели - бывший (к моменту начала судебного процесса) глава Щербиновского района Кубани и замглавы Каневского района. Следствие квалифицировало их роль - как соучастников коррупционного преступления, а суд сурово наказал за покорность требованиям высопоставленной коллеги.

- Все, что обещала Инна Хаустова своим "подопечным", она делала за мзду, а это, между тем, входило в ее полномочия, - сообщили детали скандального процесса в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В итоге взяткодатели Светлана Швидкая И Алексей Беликов получили в наказание крупные штрафы от 2 млн до полумиллиона в счет государства. Отставной глава района Алексей Беликов, попавшийся на даче взятки Хаустовой в размере 100 тысяч рублей, отделался условным сроком на 2 года и временно лишился возможности занимать руководящие посты.

Инну Хаустову арестовали в зале суда. До вступления приговора Ленинского районного суда в законную силу она останется в СИЗО. А далее отправится по этапу.

Ранее прокуратура проверила происхождение ее имущества и обнаружила, что купленная чиновницей квартира в Краснодаре приобретена как раз на незаконные доходы. Ее Инна Хаустова теперь тоже лишилась.

Напомним, на должность первого заместителя начальника департамента Инна Хаустова была назначена в 2020 году. Под началом бывшего главы Лабинского района Игоря Чагаева она курировала социальную сферу в районе, а следом за бывшим руководителем переехала в кабинеты выше. В родном Лабинске Инну Хаустову обвинили в вводе в эксплуатацию непригодных для жилья "сиротских" квартир. За них бюджет района заплатил застройщику 34 миллиона рублей.

Оба дела о халатности и взятках были объединины в одно производство.