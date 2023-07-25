Везли в коробке с апельсинами. Мужчина продал пистолет и автобусом передал из Абхазии в Краснодар

Фото: ФСБ края

В Краснодаре Илью А. осудили на семь лет за переделку охолощенного пистолета в боевой. Также ему назначили штраф в 550 тысяч рублей.

Мужчина 17 лет интересовался оружием. И когда находился в Абхазии, захотел заработать на своем хобби. Он предложил знакомому купить охолощенный пистолет и переделать под боевой для продажи в Краснодаре.

- Сумму сделки подсудимый обозначил в размере 72 тысяч рублей. При этом 50 тысяч попросил перевести ему в качестве предоплаты. Знакомый, понимая, что действия носят незаконный характер, согласился и сообщил о поступившем ему предложении сотрудникам УФСБ России по Краснодарскому краю, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Фото: ФСБ края

В феврале 2022 года Илья А. через интернет купил списанный охолощенный пистолет, который ему в Абхазию доставили по почте. Затем переделал его в боевой, спрятал в коробке среди апельсинов и отправил в Краснодар. Огнестрельное оружие взял водитель автобуса, не подозревая, что спрятано в картонке.

- После того как покупатель получил коробку и перевел подсудимому оставшуюся часть денег в размере 22 тысяч рублей, подозреваемый был задержан сотрудниками краевого УФСБ, - добавили в суде.

Фото: ФСБ края

В судебном заседании Илья А. полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговор в законную силу не вступил.