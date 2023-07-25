«Никуда без самоката не выходил»: Как провел свои последние дни 9-летний мальчик, сбитый насмерть судьей в парке Майкопа

На месте аварии появился стихийный мемориал

Субботнее утро 22 июля в городском парке Майкопа обернулось трагедией. Здесь гуляли семьи с детьми. Девятилетний мальчик катался по аллеям на самокате. Он остановился под деревом, чтобы немного отдохнуть. Несколько секунд и на него вылетает черный внедорожник Mercedes-Benz. Машина сбила бордюрное ограждение. Ребенок схватил свой самокат и начал убегать. Но скорость машины была намного быстрее. Мальчик погиб на месте. Видео жуткой аварии сейчас изучают следователи. Им предстоит выяснить все подробности ДТП.

За рулем Mercedes-Benz был судья в отставке 72-летний Анатолий Горголин. В тот день он вез свою семью на отдых. В машине находились пятеро детей и трое взрослых.

Друзья погибшего 9-летнего Олега (имя изменено - от Авт.) до сих пор не могут поверить в его смерть. Буквально неделю назад мальчик всех веселил и развлекал.

«Он был очень смелым и смешным. Обожал свой самокат, никуда не выходил без него. Мы часто играли вместе. Олег жил вместе со своей сестрой и мамой», - рассказывает kp.ru 11-летняя Полина (имя изменено).

Полина вместе с Олегом ходили в развивающий кружок. Как назвала сама девочка - «всеумейка».

«Мы с ним очень хорошо дружили в кружке. Вместе рисовали и делали различные подделки. Знаете, он был очень смелым! Очень! Все боялись темноты и пауков, а Олег нет! Он всегда убирал насекомых», - вспоминает Полина.

«В январе мы делали елочку из картона. Так он весь клеем испачкался, мы всем классом хохотали. А еще, когда у нас был сладкий стол, Олег облился чаем раз пять! А вот совсем недавно, в конце мая, он начал танцевать танец египтян прямо во время занятий. Мы все очень долго смеялись», - рассказывает Полина.

Погибшего мальчика похоронят в Майкопе 25 июля. А следователям предстоит узнать, что на самом деле произошло во время той жуткой аварии. И почему черный Mercedes-Benz не смог затормозить.

«Комсомолка» выражает соболезнования семье мальчика.

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