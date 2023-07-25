Лучшие школы Краснодара 2023: рейтинг и полный список Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый учебный год начнется уже через месяц. Он станет рекордным по количество учащихся для Краснодара. Учеников примут сразу 105 школ. Это на 5 больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что до конца 2023 года в Краснодаре обновят еще 24 учебных заведениях. На этих цели из городского и краевого бюджетов выделят 789,6 млн рублей.

Пока прием учащихся продолжается, «КП» – Кубань» узнала лучшие учебные заведения города. Это школы с самыми высокими баллами по результатам последнего ЕГЭ.

Год назад рейтинг публиковала компания RAEX. Она оценивала школы Кубани по количеству учащихся, которые поступили в ведущие ВУЗы страны.

Тогда в список попали сразу семь учебных заведений краевого центра. Это были лицей № 4, гимназия № 23, Лицей № 90, гимназия № 92 им. Героя РФ А. Аверкиева, Лицей № 48 им. А. В. Суворова, гимназия № 69 им. С. Пахно, гимназия № 87 им. Героя Советского Союза Е. Герасименко.

Ожидается, что новый рейтинг школ компания опубликует уже в августе. А пока мы составили список из топ-10 школ Краснодара на основе результатов ЕГЭ.

Лицей № 4 (6 выпускников со 100 баллами)

Гимназия № 69 им. С. Пахно (5 выпускников со 100 баллами)

Лицей № 48 им. А. В. Суворова (5 выпускников со 100 баллами)

Гимназия № 87 им. Героя Советского Союза Е. Герасименко (4 выпускника со 100 баллами)

Гимназия № 92 им. Героя РФ А. Аверкиева (3 выпускника со 100 баллами)

Гимназия № 25 (3 выпускника со 100 баллами)

Школа № 52 (3 выпускника со 100 баллами)

Лицей № 64 (3 выпускника со 100 баллами)

Гимназия № 82 (3 выпускника со 100 баллами)