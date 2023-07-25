«Ребенку стало плохо в дороге»: семью с 4-летним больным мальчиком сопроводили инспекторы ДПС на Кубани

У мальчика была высокая температура и состояние с каждой минутой ухудшалось. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани семью с больным ребенком сопроводили в больницу сотрудники ДПС. Супруги вместе со своим сыном возвращались после отдыха. Родители четырехлетнего мальчика заметили резкое ухудшение здоровья малыша. У мальчика была высокая температура и состояние с каждой минутой ухудшалось.

Это было ночью. На трассе никого не было. Но в один момент мужчина заметил сотрудников госавтоинспекции по Славянскому району. Отец мальчика обратился с просьбой сопроводить его с супругой и сыном в Детскую инфекционную больницу в Краснодаре. Родители опасались за жизнь и здоровья ребенка.

Сотрудники ДПС не смогли остаться равнодушными. Они помогли семье добраться до Краснодара. А уже в краевой столице экипаж отдельного батальона Краснодара перехватил супругов с ребенком. Совместными усилиями удалось доставить четырехлетнего мальчика в больницу. Врачи успели оказать ребенку квалифицированную медицинскую помощь

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Благодарные родители прислали видеообращение к госавтоинспекторам.

«Я хочу выразить слова благодарности нашим добросовестным сотрудникам полиции. Моему ребенку стало очень плохо в дороге. Я обратился к сотрудникам ДПС, которые в свою очередь помогли и сопроводили до пункта инфекционной больницы Краснодара. На данный момент ребенку стало уже лучше. Большое спасибо! Очень рад, что есть такие хорошие сотрудники, которые всегда отзываются и готовы помочь», - выразил благодарность отец четырехлетнего мальчика.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

На федеральной трассе водитель попросил сотрудников ДПС помощь. Нужно было экстренно доставить супругу в роддом, сам боялся, не успеет.

«Сотрудник ДПС Темрюкского района Михаил Колпаченко сопроводил машину с роженицей в хутор Коржевский и передал экипажу ДПС Славянского района. Майор полиции Виталий Петраков и младший лейтенант полиции Александр Поздняков доставили женщину в славянскую больницу, где она родила мальчика», - сообщили в краевом ГУ МВД.