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Общество25 июля 2023 15:17

Не осталось даже стоячих мест. Пляжи Сочи заполонили сотни туристов

На пляжах Сочи туристы не могут загорать даже стоя
Мария ЧАЛАЯ
Пляжи Сочи заполонили толпы туристов.

Пляжи Сочи заполонили толпы туристов.

Фото: Олег УМАРОВ

На побережье Краснодарского края после продолжительных ливней, которые накрыли всю территорию Кубани в середине июля, снова наступила настоящая летняя погода. Теплые лучики солнца начинают прогревать южную землю с раннего утра. Погода наладилась настолько, что в крае пришлось вводить штормовое предупреждение по сильной жаре.

Пока столбики термометров не достигли опасных значений, в Сочи туристы все свободное время проводят на пляже. С каждым днем возле моря людей становится все больше и больше.

«Народу столько, что не передать словами. Хотите верьте, хотите нет, но их больше, что вчера и пять дней назад», - рассказали в соцсетях местные жители.

При этом, отдыхающим не стоит переживать, что из-за большого количества людей на пляжах в море может испортиться качество воды. Для того, чтобы обезопасить туристов от инфекций, на курорте постоянно берут пробы воды.

«Специалисты Роспотребнадзора регулярно производят отбор проб морской воды. В этом году взято уже более 3 тысяч проб. Более 400 из них – с 14 по 20 июля. Все они соответствуют нормам. Согласно санитарным правилам, контроль качества морской воды проводится каждые 10 дней», - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В ближайшие дни на Кубани все будет располагать к идеальному пляжному отдыху. 26 июля на Черноморском побережье ожидается небольшая облачность. День пройдет без осадков. Ветер поднимется до 6-11 метров в секунду. Местами порывы составят 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +33 градусов.

СочиОбщество: ВОПРОС ДНЯ