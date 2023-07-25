Не осталось даже стоячих мест. Пляжи Сочи заполонили сотни туристов

Пляжи Сочи заполонили толпы туристов. Фото: Олег УМАРОВ

На побережье Краснодарского края после продолжительных ливней, которые накрыли всю территорию Кубани в середине июля, снова наступила настоящая летняя погода. Теплые лучики солнца начинают прогревать южную землю с раннего утра. Погода наладилась настолько, что в крае пришлось вводить штормовое предупреждение по сильной жаре.

Пока столбики термометров не достигли опасных значений, в Сочи туристы все свободное время проводят на пляже. С каждым днем возле моря людей становится все больше и больше.

«Народу столько, что не передать словами. Хотите верьте, хотите нет, но их больше, что вчера и пять дней назад», - рассказали в соцсетях местные жители.

При этом, отдыхающим не стоит переживать, что из-за большого количества людей на пляжах в море может испортиться качество воды. Для того, чтобы обезопасить туристов от инфекций, на курорте постоянно берут пробы воды.

«Специалисты Роспотребнадзора регулярно производят отбор проб морской воды. В этом году взято уже более 3 тысяч проб. Более 400 из них – с 14 по 20 июля. Все они соответствуют нормам. Согласно санитарным правилам, контроль качества морской воды проводится каждые 10 дней», - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В ближайшие дни на Кубани все будет располагать к идеальному пляжному отдыху. 26 июля на Черноморском побережье ожидается небольшая облачность. День пройдет без осадков. Ветер поднимется до 6-11 метров в секунду. Местами порывы составят 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +33 градусов.