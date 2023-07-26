Пробка со стороны Краснодарского края

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто с обеих сторон. Данное решение было принято в 09:38. В настоящее время машины не могу проезжать по переправе.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - написали в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

К слову, движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили в 9:44. Машины проезжают к пунктам досмотра в штатном режиме.

Пробка на Крымском мосту на 26 июля 2023

В 9 часов утра до перекрытия моста пробки со стороны Тамани почти не было. Туристы спокойно подъезжали к пункту досмотра за шесть минут. А время самого досмотра в среднем занимает пять-семь минут. Все зависит от количества вещей туристов.

А вот со стороны Керчи затор, наоборот, начал увеличиваться. Скорее всего, это связано с тем, что многие отпускники начали возвращаться домой. В настоящее время со стороны Крыма своей очереди ожидает 60 транспортных средств.

«Мы подъехали к мосту в 8:30. Прошли ручной досмотр. На материк заехали уже в 8:52», - делится своим опытом Екатерина.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ попросил водителей добираться на полуостров другим маршрутом - через новые территории России. Глава Кубани Вениамин Кондратьев также рекомендовал туристам воспользоваться этим альтернативным маршрутом. Добраться в Крым можно через Ростовскую область и новые территории России - Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и далее на полуостров.