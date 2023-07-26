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Общество26 июля 2023 6:22

Движение перекрыли: Какая обстановка на Крымском мосту на 26 июля

Движение транспорта на Крымский мост перекрыли со стороны Краснодарского края
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Пробка со стороны Краснодарского края

Пробка со стороны Краснодарского края

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто с обеих сторон. Данное решение было принято в 09:38. В настоящее время машины не могу проезжать по переправе.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - написали в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

К слову, движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили в 9:44. Машины проезжают к пунктам досмотра в штатном режиме.

Пробка на Крымском мосту на 26 июля 2023

В 9 часов утра до перекрытия моста пробки со стороны Тамани почти не было. Туристы спокойно подъезжали к пункту досмотра за шесть минут. А время самого досмотра в среднем занимает пять-семь минут. Все зависит от количества вещей туристов.

А вот со стороны Керчи затор, наоборот, начал увеличиваться. Скорее всего, это связано с тем, что многие отпускники начали возвращаться домой. В настоящее время со стороны Крыма своей очереди ожидает 60 транспортных средств.

«Мы подъехали к мосту в 8:30. Прошли ручной досмотр. На материк заехали уже в 8:52», - делится своим опытом Екатерина.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ попросил водителей добираться на полуостров другим маршрутом - через новые территории России. Глава Кубани Вениамин Кондратьев также рекомендовал туристам воспользоваться этим альтернативным маршрутом. Добраться в Крым можно через Ростовскую область и новые территории России - Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и далее на полуостров.

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