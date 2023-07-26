Опасную жару спрогнозировали на Кубани в Гидрометцентре России

Сильную жару обещают все службы Фото: Виктор КЛЮШКИН

Последние дни июля будут очень жаркими на Кубани. В ближайшие дни столбики термометров будут зашкаливать за +37, а кое-где достигнут и рекордно высоких этим летом значений - до +39 градусов.

- Дождей пока не предвидится, - уточнили в Краснодарском гидрометцентре.

Опасность такого явления подтвердили и в Гидрометцентре России. А экстренные службы выпустили штормовое предупреждение по сильной жаре.

«В Краснодарском крае будет очень высокая и опасная температура - до 39 градусов. На Черноморском побережье будет чуть прохладнее - до 32-34 градусов, так как там есть сглаживающий фактор в виде моря. В пятницу температура понизится примерно на 10 градусов и вернется к норме. Еще в нескольких регионах температурный фон будет на 7 и более градусов выше нормы в ближайшие дни - Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Таймыре, Сахалине, Ханты-Мансийском автономном округе», - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее, напомним, он заявлял, что вода в Черном море прогрелась быстрее обычного. Сейчас на курортах Краснодарского края море +25 градусов, и это, по мнению Романа Вильфанда, позволит продлить бархатный сезон.

Что касается жары, то врачи традиционно советуют в жару оставаться в прохладе своих офисов и квартир и не испытывать судьбу, выходя на солнце. Особенно это касается тех, у кого есть хронические болезни сердца и сосудов.