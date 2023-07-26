На Кубани волонтер делает маскировочные чехлы для «Градов»

Валерий Кураков сам разработал защитную металлоконструкцию. Фото: личный архив

Волонтеры на Кубани всеми силами помогают бойцам в зоне СВО. Прихожане Свято-Никольского храма собирают и передают гуманитарную помощь военнослужащим с самого начала специальной военной операции на Украине. Несколько тонн продуктов, техники и амуниции – все это уже доставлено на передовую. Но недавно пришел серьезный запрос от комбата одного из подразделений. Бойцы попросили соорудить маскировку для «Градов», чтобы противник не смог засечь ценную технику.

Выполнить эту миссию взял на себя староста и прихожанин Свято-Никольского храма Валерий Кураков. Пенсионер сел за чертежи, а после изготовил несколько защитных конструкций.

- Вышли к нам с просьбой придумать маскировку, чтобы технику не смог видеть противник, - рассказал «КП»-Кубань» Валерий Кураков. – Была разработана металлоконструкция для защиты, она накрывается тентом.

В скором времени чехлы отправят на передовую. Фото: личный архив

Первую установку мастер делал долго – пришлось на ходу менять разработку, подгонять крепежи. К тому же нужно было придумать, как ее можно было бы быстро собирать и разбирать, чтобы не тратить много времени.

- Использовать эти чехлы достаточно просто. Шесть штук уже готовы, - отметил Кураков.

Металл для защитной установки закупают на средства прихожан и неравнодушных жителей Северского района. В скором времени готовую маскировку для военной техники отправят на передовую.