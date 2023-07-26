Юрий БУРЛАЧКО: Региональные законы направлены на уверенное развитие санаторно-курортной отрасли Кубани

Депутаты держат на контроле развития туризма в регионе

Санаторно-курортная и туристская отрасль - в прямом смысле визитная карточка Кубани, ее стабильная база, обеспечивающая большую долю налоговых поступлений и значительный общий мультипликативный эффект для смежных отраслей экономики. Также традиционно наш регион - один из лидеров внутреннего туристского рынка России.

Возможность выбора

- Юрий Александрович, в последние годы кубанский санкур столкнулся с серьезными трудностями. Сначала - пандемия, затем - санкции. На ваш взгляд, отрасли удалось хоть немного оправиться от этих тяжелых ударов?

- Уверен - да. Она, как и любая другая, приспособилась к сложившимся условиям и стала легче их переносить. Тем более что этому способствует законодательная база Кубани. Действуют краевые законы о господдержке санаторно-курортного и туристского комплекса, о туристской деятельности, о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах, о курортном сборе и иные.

Работая в тесном взаимодействии с губернатором Кубани Вениамином Ивановичем Кондратьевым, органами исполнительной власти края, органами местного самоуправления, мы всегда оперативно корректируем региональное законодательство в этой сфере, стараемся в определенных вопросах сработать на опережение, чтобы каждый, кто приезжает к нам, имел возможность выбрать доступный вариант отдыха, который будет ему по душе.

В результате этого мы еще весной, когда номерной фонд Черноморского побережья и краевых санаториев был практически весь забронирован, знали, что от желающих отдохнуть, поправить свое здоровье в регионе отбоя не будет. За полгода край уже посетили свыше 6,1 миллиона человек. К концу лета ожидаем принять примерно 12 миллионов, а в целом по году - не менее 17 миллионов. И это притом что уже больше года на Кубани принимает пассажиров только одна воздушная гавань - аэропорт Сочи.

- Принято кубанские курорты сравнивать с заграничными. Раньше это сравнение не всегда было в пользу нашего региона. При подготовке к этому сезону учли ошибки прошлого?

- Прежде всего мы постарались учесть вкусы и желания всех категорий отдыхающих, повысить качество оказываемых услуг. Приведу такие факты.

Например, для тех, кто любит пляжный отдых, на Черном и Азовском морях, а также в степной зоне края открыто порядка 570 пляжей протяженностью 113 километров. Добровольную классификацию прошли 114 пляжей, 76 из которых получили высшую оценку - «синий флаг».

Что касается санаторно-курортного отдыха, то гостей принимают 10,7 тысячи объектов размещения вместимостью 260 тысяч номеров. Причем в этом году благодаря открытию новых гостиниц и строительству корпусов уже действующих здравниц номерной фонд удалось увеличить более чем на одну тысячу номеров.

Также хочу обратить ваше внимание на то, что наш край один из первых в России ввел квалификацию гостиниц и иных средств размещения по звездам, что служит гарантом высокого уровня сервиса и перечня предлагаемых услуг. Сегодня звезды имеют почти 3 тысячи средств размещения из 3479 подлежащих классификации. Высшая категория 4-5 звезд присвоена 273 отелям.

Мы уделяем особое внимание экотуризму. На Кубани создано 443 особо охраняемые природные территории. Это природные парки и рекреационные зоны, государственные природные заказники, памятники природы и т. д. Все они привлекательны для туристов. Наша задача - создавать и обустраивать объекты турпоказа, осуществлять паспортизацию туристских маршрутов, из которых более 400 уже доступны в этом курортном сезоне жителям и гостям Кубани.

Несколько слов хочу сказать о сельском туризме. Краснодарский край в числе первых приступил к развитию этого направления. А уже сегодня в этой сфере работает порядка ста предприятий.

Большим спросом пользуется и винный туризм. Так, по итогам прошлого года 30 виноделен приняли порядка 200 тысяч человек. Совсем недавно в Новороссийске для туристов открыли новый такой объект. Локация для поклонников энотуризма заработала в хуторе Дюрсо.

Для жителей и гостей края действуют программы оздоровления и лечения, которые позволяют решить вопросы всесезонной загрузки. Для отдыхающих открыта 201 санаторно-курортная организация, доступны 105 бальнеологических и 96 грязевых отделений. В целях их дальнейшего развития была проведена инвентаризация природных месторождений лечебных ресурсов. Региональное министерство курортов совместно с муниципалитетами занимается поиском инвесторов, готовых вложить средства в создание туробъектов на свободных скважинах и источниках.

Иными словами, на Кубани созданы все условия для того, чтобы жители и гости курорта чувствовали себя комфортно и с пользой проводили свободное время. А формат отдыха - уже личное дело каждого.

К организации детского отдыха - серьезный подход

- На летних каникулах в край ежегодно приезжает большое количество детей. Какие законодательные решения были приняты в отношении организации их отдыха?

- Вопросы сохранения и развития сети оздоровительных детских учреждений находятся на постоянном контроле кубанского парламента и исполнительной власти. Так, на майской сессии этого года мы рассмотрели инициативу главы региона о внесении изменений в краевой закон об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление. Принятые корректировки позволят увеличить число оздоровленных детей, нуждающихся в особой заботе государства. А на июльской сессии мы законодательно закрепили за детьми участников СВО преимущественное право на льготное оздоровление и отдых.

Также напомню, что к летней детской оздоровительной кампании мы начали готовиться заранее. В начале года этой теме было посвящено заседание Президиума Совета законодателей РФ, в котором я принял участие.

Первостепенной задачей депутатского корпуса и администрации региона является принятие действенных мер господдержки таких организаций в целях недопущения их банкротства, ликвидации, перепрофилирования и, как следствие, потери отрасли в целом.

Для этого в регионе ранее были приняты меры поддержки организаций санаторно-курортного комплекса, включающие снижение ставки налога на имущество для организаций детского отдыха и оздоровления, предоставление субсидий на возмещение затрат по текущему и капремонту объектов недвижимости и другие. Льгота по налогу на имущество действует и в этом году.

Безусловно, существующих мер недостаточно, чтобы сохранить инфраструктуру организаций отдыха детей и их оздоровления, необходима финансовая поддержка как со стороны регионального, так и федерального бюджетов.

В этой связи при подготовке к заседанию Президиума Совета законодателей РФ нами в Совет Федерации был направлен ряд предложений. В их числе: необходимость рассмотрения вопроса о передаче полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления в совместное ведение РФ и субъектов страны с выделением федерального финансирования; включение отдельного направления «Отдых и оздоровление детей» в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»; разработка на федеральном уровне отдельной госпрограммы, предусматривающей мероприятия, направленные на развитие и сохранение инфраструктуры детского отдыха и оздоровления и финансируемые за счет средств федерального бюджета; и другие.

По мере корректировки федеральных законов мы будем вносить соответствующие изменения и в региональные нормативные акты.

В этом сезоне на детскую оздоровительную кампанию уже было направлено 2,7 миллиарда рублей. Для наших юных гостей распахнули двери 1526 организаций различных типов (в прошлом году 1454).Помимо стационарных круглогодичных и сезонных объектов, это 989 пришкольных лагерей, 406 - труда и отдыха, 41 - палаточный. Вместе они планируют принять около 300 тысяч детей, из которых более половины - кубанские ребята.

Для них детские здравницы предусмотрели различные программы. К примеру, организованы профориентационные, научные смены, а также потоки патриотической направленности. Открылись спортивные лагеря, творческие смены по вокалу и хореографии.

Помимо этого, в крае актуализирован перечень «детских» маршрутов. По результатам обследования в список включены 11 популярных маршрутов продолжительностью от одного до 12 дней. К каждому даны рекомендации по возрасту участников, количеству человек в группе, их подготовке. Вместе с министерством ГО и ЧС края их обследовали специалисты «Кубань-СПАС».

- На одном из состоявшихся в мае совещаний губернатор Кубани назвал обеспечение безопасности жителей и гостей курортов в летний сезон стратегической задачей. Что сделано для ее решения?

- Все санатории и детские лагеря были проверены на предмет соответствия санитарным нормам, требованиям антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Эти вопросы неоднократно становились предметом рассмотрения на заседаниях профильного комитета ЗСК.

Дополнительную безопасность на водных объектах регламентирует принятый в этом году федеральный закон, который ограничил доступ посторонних лиц к пляжам детских лагерей.

КСТАТИ

Сбор на развитие курортных территорий

- Юрий Александрович, на протяжении пяти лет Кубань выступает активным участником эксперимента по взиманию курортного сбора. Каких результатов удалось добиться за это время?

- Прибывая в регион, отдыхающие отмечают благоустроенность наших курортов, чистоту и порядок. Но эта работа, как вы понимаете, требует большой заботы и серьезных финансовых вложений. Для решения данного вопроса и был внедрен механизм по взиманию курортного сбора. Напомню, наряду с Краснодарским краем в эксперименте принимают участие Республика Крым, Алтайский и Ставропольский края, также в него включены Санкт-Петербург и федеральная территория Сириус.

Во исполнение федерального закона о введении курортного сбора Законодательным собранием был принят соответствующий краевой нормативный правовой акт. От уплаты сбора освобождены дети до 18 лет, жители Краснодарского края, а также льготные категории граждан.

В эксперименте сегодня участвуют Анапа, Геленджик, Сочи, Горячий Ключ, в Туапсинском районе - Джубга, Небуг, Новомихайловское, Шепси и Тенгинка, в Ейском районе - Ейск и Должанская.

С 1 января 2022 года размер курортного сбора нами установлен в размере 50 рублей с человека в Сочи и 30 рублей - на остальных территориях эксперимента. Согласитесь, сумма небольшая, она соизмерима со стоимостью проезда в общественном транспорте, но помощь прибрежным муниципалитетам большая.

В рамках контроля за ходом проведения эксперимента мы регулярно на планерных совещаниях заслушиваем информацию министерства курортов об итогах взимания курортного сбора за прошедший год, фиксируем недоработки, обсуждаем планы и перспективы по освоению вырученных средств.

По итогам 2022 года от уплаты курортного сбора в бюджет Кубани поступило немногим более 747 млн рублей. Из них свыше 714 млн успешно освоены муниципальными образованиями - участниками эксперимента.

На эти средства в Сочи были благоустроены сквер им. Бестужева-Марлинского и парк им. Фрунзе, в Геленджике отремонтирован светомузыкальный фонтан, в Джубге благоустроен парк, несколько новых арт-объектов установлено в Горячем Ключе. В других курортных территориях озеленили общественные пространства, обновили тротуарную плитку, провели освещение, установили лавочки, урны, ограждения, скульптуры и памятные знаки.

В ходе обсуждения данного вопроса на состоявшемся в конце мая планерном совещании мы порекомендовали министерству курортов региона рассмотреть возможность расширения территории проведения эксперимента.

По состоянию на 1 июня 2023 года объем доходов от уплаты курортного сбора в краевой бюджет составил почти 211 млн рублей. Всего в текущем году на Кубани планируется собрать 605 млн рублей.

Считаю, что текущая ситуация - это время для еще более активного развития и укрепления нашего внутреннего туризма, повышения качества и уровня сервиса на курортах Краснодарского края. И чем шире география эксперимента, тем больше средств будет собираться, тем лучше курортные территории Кубани будут выглядеть.

Депутаты ЗСК, со своей стороны, продолжат держать на контроле данный вопрос. Как и другие, способствующие развитию и повышению конкурентоспособности санаторно-курортной и туристской отрасли Краснодарского края.