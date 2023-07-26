Хотел надругаться на 4-летней девочкой. В Ростове-на-Дону вынесли приговор мужчине, который пытался изнасиловать ребенка

В Ростовской области подруги отбили четырехлетнюю девочку от незнакомого мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области год назад чуть не произошло страшное изнасилование 4-летней девочки. Незнакомый мужчина заманил малышку в «заброшку» и набросился на нее. Об этом рассказал источник «КП — Ростов-на-Дону».

Все началось с того, что несколько девочек беззаботно играли на улице в одном из сел под Ростовом. Четырехлетняя Нина (имена изменены. — Прим. ред.) захотела пойти домой. В небольших поселениях ни у детей, ни у взрослых подобная ситуацию не вызывает никаких вопросов и беспокойств, ведь все друг друга знают, а идти до калитки своего дома совсем недалеко. Поэтому крошечная Нина поспешила назад к родителям, а девочки остались спокойно играть на улице. Но вовремя к родным малышке попасть не удалось.

«На дороге девочку встретил 37-летний Эдуард. Он всеми правдами и неправдами заманил Нину в заброшенный дом и там набросился на ребенка. Но Нина оказалась не из робкого десятка. Она в меру своих детских сил пыталась вырываться и громко кричать», - поделился источник с «КП — Ростов-на-Дону».

Подружки Нины слышали ее крики о помощи и также подняли шум. Они звали взрослых, поэтому мужчина вынужден был остановиться. Сама же девочка выбежала в этот момент из здания в слезах, а Эдуард вышел за ней, в спешке застегивая брюки.

О случившемся девочки сразу же побежали рассказывать родителям. Отец Нины, услышав, что с его дочуркой чуть не случилось страшное, сам выскочил на улицу. Он побежал к старому дому и нашел возле него подходившего по описаниям детей человека. Мужчина притащил Эдуарда к себе домой, но не стал устраивать самосуд, а вызвал полицию.

После этого начались долгие разбирательства и множественные экспертизы. Все они подтвердили — изнасилования не было. Однако в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Спустя год суд приговорил задержанного к 12 годам колонии строгого режима.