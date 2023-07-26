Наступила на провод во дворе гостиницы. Двухлетняя малышка погибла от удара током на Кубани

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

Двухлетняя девочка погибла в станице Новомышастовской Красноармейской на базе отдыха. Малышку пронзило током от оголенного провода, когда она выбежала из бассейна на газон.

- 23 июля семья приехала из Краснодара и заселились в гостиницу. Вечером того же дня девочка выбежала из бассейна на газон и получила электрический разряд от находившегося там в нарушение строительных норм неизолированного провода. На место была вызвана бригада скорой помощи, однако ребенок скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Крестная погибшей девочки рассказала, что смерть ребенка наступила за минуту.

- Девочка отдыхала на базе с мамой, бабушкой, родным братом. Дети купались в детском бассейне и играли в мяч. Мяч отлетел и ребенок побежал за ним. Под березой возле детского бассейна она коснулась открытого провода, который никак не огорожен. Заключение судебно-медицинской экспертизы: смерть наступила в течение одной минуты. Отдыхающие сказали, что это не первый случай, - пожаловалась родственница.

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СК возбудил уголовное дело в отношении 48-летней хозяйки базы отдыха. Ее подозревают в ненадлежащем оказании услуг, которые привели к смерти двухлетней девочки.

- В настоящее время подозреваемая допрошена следователем. Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства, причины и условия случившегося. Назначен полный комплекс судебных экспертиз, к участию в деле привлечены технические специалисты, - добавили в краевом СК.

Руководитель регионального СКР расследование уголовного дела поставил на контроль.