Изнасиловал на могиле прабабушки и задушил: 19 лет тюрьмы дали убийце девушки в Сочи

Приговор в законную силу не вступил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело в отношении Бегмата Жолдошева, обвиняемого в совершении преступлений по статьям "Изнасилование", "Убийство" и "Кража".

Жуткое убийство произошло на кладбище Сочи 20 августа 2022 года. 30-летняя женщина приехала навестить свою прабабушку. Но она заблудилась и не смогла найти могилу. Тогда сочинка обратилась к 27-летнему приезжему. Парень уже был пьян. Однако женщина посчитала, что он работник кладбища.

"Она обратилась с просьбой помочь отыскать могилу своей прабабушки. Согласившись помочь, подсудимый проследовал вместе с ней до могилы ее родственницы, а затем напал на девушку, изнасиловав и совершив иные действия сексуального характера", - рассказали жуткие подробности в пресс-службе судов Краснодарского края.

Бегмат Жолдошев начал душить женщину. Он оставил ее без признаков жизни на могиле. Перед тем как уйти, подсудимый решил украсть вещи у своей жертвы. Потом он спокойно вышел в город, зашел в магазин и расплатился за продукты банковской картой сочинки.

"Смерть девушки наступила на могиле ее прабабушки", - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

21 августа посетители кладбища нашли разорванные вещи и сумку женщины. Они передали личные вещи жертвы полицейским. В ходе дальнейшего обследования территории кладбища было обнаружено тело погибшей.

"Следователям удалось за короткие сроки установить личность обвиняемого и его местонахождение. Благодаря тщательно проведенному осмотру места убийства были найдены и изъяты предметы со следами преступления и назначен полный комплекс судебных экспертиз", - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время суда Жолдошев начал раскаиваться. Он попросил прощения у матери погибшей. После расследования дела и всех представленных доказательств у суда не осталось сомнений в том, что Жолдошев виновен.

"По совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно осужденному Жолдошеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии строгого режима", - заключили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Также он должен будет выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Судом удовлетворены гражданские иски потерпевшей о возмещении морального вреда, материального ущерба и расходов на погребение.

Приговор в законную силу не вступил.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Попросила помочь найти могилу родственника. Женщину изнасиловали и жестоко убили на кладбище в Сочи

В Краснодаре осудят мужчину за изнасилование и убийство женщины на кладбище в Сочи (подробнее)