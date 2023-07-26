Безжалостно уничтожают историю. В бане XIX века в Краснодаре содрали дореволюционную плитку

Историческую плитку выкинули во двор. Фото: Хеля Шошина

Баня грека Адамули на Октябрьской в Краснодаре, пожалуй, один из немногих домов, который может похвастаться историческими интерьерами. Метлахская плитка на полу и стенах, чугунные умывальники в парных и кованная лестница, ведущая на второй этаж, – все это неплохо сохранилось с конца XIX века.

Умывальники конца 19 века все еще служат посетителям бани. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Особняк пережил две революции, Гражданскую и Великую Отечественную, даже в 90-ые не поменял свое назначение. Но катаклизмы прошлого меркнут перед тем, что происходит сейчас с первой баней Екатеринодара. Там год за годом уничтожаются уникальные интерьеры.

Плитка с клеймом

Адам Адамули на строительство бани не скупился, знал, что окупится она скоро. Горожане охотно ходили на помывку. Облицовочную плитку для полов и стен грек заказывал только у проверенных поставщиков. Везли ее даже из Чехии. Такой же плиткой была облицована гостиница «Централь» на пересечении Гимназической и Красной.

Интерьеры бани. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Облицовка сохранилась до настоящего времени. Ее можно увидеть в общих женских и мужских отделениях. Но в отдельных саунах – все по-современному, историческую плитку постепенно сдирали в разные годы. Очередная поруха случилась 22 июля, когда из одного из помещений безжалостно отбили плитку. Без разрешений и согласований.

- Любые строительные или ремонтные работы на объекте культурного наследия должны производится только с согласования с Управлением госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Специалисты говорят собственнику - тут вы можете делать какие-то работы, а тут – ни в коем случае. Они дают разрешение на каждую работу, - рассказала «КП»-Кубань координатор движения по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест» в Краснодаре Хеля Шошина.

Отделается штрафом

Сваленные кучи плитки с клеймами двух дореволюционных заводов нашли во дворе бани волонтеры. Они-то и вызвали на место полицию и сотрудника госохраны, которые зафиксировали нарушение.

- По данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия. Со слов руководителя организации, ранее за данные повреждения фасада он уже был привлечен к предусмотренной законом ответственности. По окончанию разбирательства будет принято законное процессуальное решение, - прокомментировал «КП»-Кубань» начальник пресс-службы городской полиции Артем Коноваленко.

Апофеоз варварства. Фото: Хеля Шошина

Скорее всего, собственник в очередной раз отделается штрафом. В 2021 году он его уже оплатил, но это не остановило. Рабочие вновь взялись за молотки и рушили исторические интерьеры.

- Мы не добиваемся уголовного преследования, хотя за такие вещи она предусмотрена законом. Мы хотим, чтобы собственник восстановил плитку и вернул все так, как было. Причем, плитка должна быть аутентичная, того времени. И чтобы он понял, что такие действия наказуемы. Только так можно остановить уничтожение исторических памятников, - говорит Хеля Шошина.