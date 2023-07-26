Дом нетерпимости. Дочь бывшего вице-губернатора Кубани снова требует мэрию Краснодара выкупить у нее особняк за 304 млн рублей

Так выглядит этот дом

Гражданское дело Луизы Ахеджак в Краснодаре снова вернули в апелляцию. В феврале Краснодарский краевой суд оставил иск на 304 млн рублей к мэрии кубанской столицы без удовлетворения. Дочь бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака требовала понудить власти Краснодара выкупить у нее особняк на Затоне.

- Кассация отменила решение Краснодарского краевого суда и направила дело на новое рассмотрение, - сообщили "КП"-Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Первое заседание нового суда назначено на 29 августа.

Напомним, наследница экс-замгубернатора требовала забрать у нее заброшенный участок с недостроенным особняком посреди парка, естественно, по рыночной цене. В процессе его возведения выяснилось, что земля эта не подлежит застройке, и вину за это истица возложила на городские власти. Она аргументировала это требование тем, что когда-то ее отцу землю дали как раз под строительство дома. То есть допустили ошибку, по мнению Луизы Ахеджак, именно в мэрии. А поэтому со всеми понесенными уже расходами должны забрать обратно.

Сначала Ленинский районный суд вынес решение в пользу Ахеджак, которое было озвучено 20 октября прошлого года. Но администрация обжаловала его, суд рассмотрел апелляционную жалобу мэрии и отменил решение суда первой инстанции. Город не будет выкупать особняк у дочери Ахеджака за баснословные деньги, постановил краевой суд.

Но, как оказалось, это еще далеко не последнее его слово.