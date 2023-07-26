Краснодарские супермаркеты будут бесплатно раздавать продукты. Узнали подробности Фото: Иван МАКЕЕВ

Необычный кейс придумал крупный российский ритейлер. Он объявил о бесплатной раздаче продуктов с истекающим сроком годности. Подобная инициатива уже реализуется в Москве и Санкт-Петербурге.

Правда, раздавать продукты будут не всем желающим. Они предназначены для социально незащищенных граждан. Также неизвестно, потребуются ли покупателям справки для получения товаров.

Каждый месяц компания намерена распространять до 14 тонн продукции. Точки сбыта расположатся в крупных районах города. Это существенно упростит логистику для покупателей.

Перед передачей продукция будет проходить два этапа проверки: первая – сотрудниками магазина, вторая – волонтерами. Их обучением уже занялся ритейлер.

Какие продукты будут бесплатно раздавать в Краснодаре

Уже известно, что общий ассортимент составит почти 300 наименований. Это хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и бакалея.