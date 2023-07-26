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Общество26 июля 2023 14:01

До 50 тысяч рублей. Стало известно, сколько краснодарцы готовы потратить на празднование нового года

Жители Краснодара собираются потратить до 50 тысяч рублей на поездки во время новогодних каникул
Алексей ГУК
До 50 тысяч рублей. Стало известно, сколько краснодарцы готовы потратить на празднование нового года

До 50 тысяч рублей. Стало известно, сколько краснодарцы готовы потратить на празднование нового года

Фото: Олег УМАРОВ

До Нового года осталось всего пять месяцев. Пока одни туристы отдыхают на пляжах Краснодарского края, другие бронируют отели на зимние каникулы.

Во-первых, пока на рынке больше предложений. Во-вторых, гостиницы дают скидки на раннее бронирование – до 50%.

Еще и туроператоры отмечают бешеный спрос на зимние каникулы. В июле 2023-го отели и гостиницы на новогодние праздники бронируют в девять раз чаще, чем в 2022-м.

Вместе со спросом увеличился и средний чек на номера. В 2023-м он составил 10,5 тысячи рублей за ночь. При этом отдыхать краснодарцы планируют в среднем четыре дня.

Отмечается, что в прошлом году спрос на отели на зимние каникулы увеличился во второй половине октября. То есть в два раза позже, чем в 2023-м.

Чаще всего жители Краснодара бронировали номера в отелях Сочи, Анапы, Ессентуков, Москвы и Санкт-Петербурга.

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