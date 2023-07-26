До 50 тысяч рублей. Стало известно, сколько краснодарцы готовы потратить на празднование нового года Фото: Олег УМАРОВ

До Нового года осталось всего пять месяцев. Пока одни туристы отдыхают на пляжах Краснодарского края, другие бронируют отели на зимние каникулы.

Во-первых, пока на рынке больше предложений. Во-вторых, гостиницы дают скидки на раннее бронирование – до 50%.

Еще и туроператоры отмечают бешеный спрос на зимние каникулы. В июле 2023-го отели и гостиницы на новогодние праздники бронируют в девять раз чаще, чем в 2022-м.

Вместе со спросом увеличился и средний чек на номера. В 2023-м он составил 10,5 тысячи рублей за ночь. При этом отдыхать краснодарцы планируют в среднем четыре дня.

Отмечается, что в прошлом году спрос на отели на зимние каникулы увеличился во второй половине октября. То есть в два раза позже, чем в 2023-м.

Чаще всего жители Краснодара бронировали номера в отелях Сочи, Анапы, Ессентуков, Москвы и Санкт-Петербурга.