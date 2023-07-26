Втерлась в доверие и убедила продать квартиру. В Краснодаре мошенница обманула инвалида и продала его квартиру за 1,5 млн

Суд назначил мошеннице почти 3 года колонии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Краснодара провернула мошенническую схему, наварившись на доверчивом инвалиде. В 2020 году она познакомилась с 53-летним мужчиной, который жил один в квартире на улице Бершанской. Очень быстро женщина втерлась к нему в доверие и стала подбивать на продажу жилья. Обещала - продадим и купим новую.

Ничего не подозревающий мужчина с инвалидностью 2 группы поддался на уговоры. Скоро нашелся покупатель. Ударили по рукам, и единственное жилье краснодарца ушло за 1,5 млн рублей.

- Подсудимая действовала с подельником, который сейчас скрывается. Вырученные от продажи квартиры деньги они похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства по поиску нового жилого помещения не исполнили, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Вскоре началось следствие. Женщину нашли и судили за мошенничество. Суд назначил ей 2 года 9 месяцев колонии общего режима.

- Кроме того, приговором удовлетворены исковые требования прокурора Карасунского округа к осужденной о взыскании в пользу потерпевшего ущерба, причиненного преступлением, - отметили в ведомстве.

Свою вину мошенница не признала.