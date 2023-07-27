Камерунский болельщик сборной России Зомо подрался у стадиона ФК «Краснодар»

Фото из соцсетей

Зомо – самый известный болельщик футбольного клуба «Краснодар». Он перебрался на Кубань сразу после чемпионата мира 2018 года. На мундиале камерунец поддерживал сборную России. Он даже разукрашивал тело в цвета российского флага.

Фотографии с колоритным африканцем быстро разлетелись по мировым таблоидам. А власти Камеруна запретили Зомо возвращаться на родину.

Так он оказался в Краснодаре, где стал болельщиком клуба Сергея Галицкого. Он не пропускал матчи, светился в трансляциях, но не получил оффер из клуба. Хотя об этом мечтал.

Последние годы Зомо перебивался случайными заработками. В Краснодаре он давал уличные концерты, а в Катаре – на чемпионате мира по футболу 2022 года – перепродавал билеты. Так африканец посетил практически все матчи мундиаля. А затем вернулся в Краснодар.

Практически каждый день Зомо дает уличные концерты у стадиона ФК «Краснодар» или у жилого комплекса «Панорама». С собой таскает огромную колонку, из которой доносятся хиты африканца. Часть композиций мужчина написал еще на родине, где был известным продюсером, часть – в России, где даже создал группу.

Выступал в Краснодаре Зомо и в среду, 26 июля. По традиции он отплясывал на въезде в «Панораму». Сперва нашел своего слушателя, затем – хейтера. Его творчество не оценил прохожий. Он жестко прошелся по творчеству и внешности Зомо.

Словесная перепалка переросла в мордобой. Зомо вышел из схватки победителем. Он повалил оппонента и вынудил молить о помощи. Разняли драчунов местные жители.

«Многие пишут в личку. Интересуются конфликтом. Я в порядке, всем спасибо за беспокойство», – коротко прокомментировал инцидент африканец.

Сейчас с Зомо все в порядке. Пока он находится дома, неравнодушные жители Краснодара ищут обидчика кумира. Чтобы передать его данные полиции.