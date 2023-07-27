Стали известны причины драки с участием болельщика ФК «Краснодар» Зомо у парка Сергея Галицкого

Фото из личного архива Зомо

Уличный концерт перерос в драку в Краснодаре. Она случилась поздним вечером в среду, 26 июля. Развлекал собравшихся болельщик футбольного клуба «Краснодар», Зомо.

Он установил колонку напротив въезда в жилой комплекс «Панорама». И исполнил собственные хиты, включая гимн клуба Сергея Галицкого.

Только творчество Зомо оценили не все слушатели. Из толпы неожиданно вышел мужчина. Он нелестно высказался о композициях и внешности артиста.

Короткая перепалка быстро переросла в драку. Зомо повалил оппонента на землю. На просьбе о помощи откликнулись местные жители. Они растащили драчунов.

Зомо вышел на связь уже из дома. Он поблагодарил поклонников за беспокойство.

«У меня все в порядке, спасибо», – коротко написал мужчина в соцсетях.

Напомним, что Зомо перебрался в Краснодар после чемпионата мира 2018 года. Весь турнир он поддерживал команду Станислава Черчесова. Во время матчей хозяев мужчина даже разукрашивал тело в цвета российского флага.

По словам Зомо, это стоило ему запрета на въезд домой – в Камерун. Так мужчина оказался в Краснодаре. Долгое время он мечтал стать талисманом команды Сергея Галицкого и даже написал гимн клуба. Но композиция так и не получила официальный статус. А Зомо нашел выход – монетизировал песню с помощью уличных концертов. Он написал еще несколько треков, а обкатывал программу около парка Сергея Галицкого и «Панорамы».

За это время у Зомо появились тысячи поклонников. Сейчас они ищут обидчиков артиста, чтобы передать его данные в правоохранительные органы.