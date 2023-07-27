Обстановка на Крымском мосту со стороны Тамани

Крымский мост вновь перекрывали в ночь на 27 июля. Однако в этот раз движение было ограничено только со стороны Керчи. Сообщение о перекрытии моста появилось в 00:37. Водителей начали пускать по колоннам спустя час - в 01:42.

«Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме в обе стороны. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», - сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Пробка на Крымском мосту на 27 июля 2023

По словам очевидцев, путь из Крыма до материка составляет примерно 30 минут.

«Из Крыма подъехали к контролю в 4:24, сразу заехали на сканер. И уже в 4:36, усадив пассажиров, начали движение по мосту. На реверсе был красный цвет. Выехали с моста уже в 05:00», - рассказывает водитель Игорь.

Туристы отмечают, что сотрудники на мосту работают быстро. Вся процедура досмотра занимает максимум пять минуть.

В сторону Крыма пробки нет. Очередь перед пунктом досмотра в Тамани отсутствует. Водителям даже не приходится ждать своей очереди - сразу едут на досмотр.

«В 09:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 167 транспортных средств», - уточнили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ попросил водителей добираться на полуостров другим маршрутом - через новые территории России. Глава Кубани Вениамин Кондратьев также рекомендовал туристам воспользоваться этим альтернативным маршрутом. Добраться в Крым можно через Ростовскую область и новые территории России - Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и далее на полуостров.