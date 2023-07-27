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Общество27 июля 2023 6:20

Ночью перекрывали дорогу: Какая обстановка на Крымском мосту на 27 июля

Со стороны Краснодарского края отсутствует очередь на Крымский мост 27 июля
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Обстановка на Крымском мосту со стороны Тамани

Обстановка на Крымском мосту со стороны Тамани

Крымский мост вновь перекрывали в ночь на 27 июля. Однако в этот раз движение было ограничено только со стороны Керчи. Сообщение о перекрытии моста появилось в 00:37. Водителей начали пускать по колоннам спустя час - в 01:42.

«Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме в обе стороны. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», - сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Пробка на Крымском мосту на 27 июля 2023

По словам очевидцев, путь из Крыма до материка составляет примерно 30 минут.

«Из Крыма подъехали к контролю в 4:24, сразу заехали на сканер. И уже в 4:36, усадив пассажиров, начали движение по мосту. На реверсе был красный цвет. Выехали с моста уже в 05:00», - рассказывает водитель Игорь.

Туристы отмечают, что сотрудники на мосту работают быстро. Вся процедура досмотра занимает максимум пять минуть.

В сторону Крыма пробки нет. Очередь перед пунктом досмотра в Тамани отсутствует. Водителям даже не приходится ждать своей очереди - сразу едут на досмотр.

«В 09:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 167 транспортных средств», - уточнили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ попросил водителей добираться на полуостров другим маршрутом - через новые территории России. Глава Кубани Вениамин Кондратьев также рекомендовал туристам воспользоваться этим альтернативным маршрутом. Добраться в Крым можно через Ростовскую область и новые территории России - Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и далее на полуостров.

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