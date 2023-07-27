+39 в тени: юг России накрыла опасная жара

Начиная с сегодняшнего дня, 27 июля, столбики термометров будут зашкаливать за +37 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние дни июля на Кубани обещают быть жаркими. Опасно жаркими. Начиная с сегодняшнего дня, 27 июля, столбики термометров будут зашкаливать за +37. А в некоторых районах Краснодарского края в тени обещают +39 градусов.

При этом дождь накроет регион только в пятницу, 28 июля. Однако после ливня не стоит ожидать прохлады. На выходных столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

Опасность такого явления подтвердили и в Гидрометцентре России. А экстренные службы объявили штормовое предупреждение по сильной жаре.

«В Краснодарском крае будет очень высокая и опасная температура - до 39 градусов. На Черноморском побережье будет чуть прохладнее - до 32-34 градусов, так как там есть сглаживающий фактор в виде моря», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На территории всего Краснодарского края сейчас действуют три штормовых предупреждения: по сильной жаре до +39° в тени, по сильным осадкам и подъемам уровня воды в реках уже с вечера 27 июля и по высокой пожароопасности местами.

Как спастись от опасной жары на Кубани

Спасатели советуют избегать воздействия повышенной температуры. Лучше всего оставаться дома под кондиционером. Так вы точно не получите солнечный удар. Но если вам надо выйти на улицу, то стоит надевать светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

«Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма», - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Если вы все-таки получили тепловой удар, то необходимо сразу уйти в тень, на ветер или принять душ. Также рекомендуется медленно выпить много воды.

В случае потери сознания кем-то из окружающих, проведите реанимационные мероприятия (делайте массаж сердца и искусственное дыхание).