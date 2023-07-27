Пугала проклятьями и смертью. Многодетная гадалка убедила жительницу Краснодара отдать ей во благо здоровья 3 млн рублей

В Краснодаре на три года осудили целительницу, которая взяла у женщины 3 млн рублей для проведения ритуала Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Краснодара часто жаловалась на здоровье, да и еще и жизненные трудности не давали покоя. Подруги посоветовали обраться у гадалке. Целительница, по убеждениям женщин, - все невзгоды как рукой снимала. Но магические ритуалы вылились краснодарке в крупную сумму, при этом и проблемы никуда не ушли. Гадалку Яну Фесенко задержали. Но своей вины в случившемся она не усматривает.

- Из приговора следует, что в 2019 году к подсудимой с жалобами на здоровье и проблемы в жизни обратилась жительница Краснодара. Фисенко убедила ей нужна специальная атрибутика и деньги, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Вместо волшебной палочки, целительница прописала свечи, куриные яйца и деньги, которые нужно было сжигать. Таким образом, средства доходили до высших сил и «платили» за помощь. Плюс ко всему, деньги были также необходимы для оплаты услуг проводника.

Чтобы отчаявшаяся женщина не сбежала, испугавших настолько крупных сумм, ведьма убедила ее в том, что если не провести ритуал, то ее и ее близких ждет ухудшение здоровья и смерть.

- Ритуалы подсудимая проводила на протяжении пяти месяцев. Она подменяла купюры, предназначенные для сжигания на фальшивые. Таким образом все переданные 3 миллиона 150 тысяч рублей, Фисенко оставила себе, - добавили в суде.

В суде гадалка заявила, что помогает людям справится с трудными жизненными ситуациями и ни в чем не виновна. Но суд с эти утверждением не согласился.

- С учетом того, что у Фесенко шестеро детей, суд назначил ей три года колонии общего режима. Она начнет отбывать наказание после того, как самому младшему исполнится 14 лет, - рассказали в суде.

Приговор вступил в законную силу.