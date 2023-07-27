Сергей Галицкий разрешил новому тренеру убить стиль ФК «Краснодар». Это правда

Владимир Ивич, фото пресс-службы ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» начал новый сезон с победы. В первом туре чемпионата России «быки» в Москве разбили «Динамо» (3:1). Причем единственный мяч бело-голубые забили при счете 0:3.

Уже в четверг, 27 июля, черно-зеленые проведут второй матч в новом сезоне. Уже в групповой стадии Кубка России они примут столичный «Спартак». Поединок пройдет на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток на арене прозвучит в 20:00.

А пока «быки» готовятся к игре, журналисты подогревают интерес к матчу. Так комментатор Тимур Журавель высказался о работе тренера черно-зеленых Владимира Ивича. Он принял команду прошлой зимой. Под его руководством «быки» заняли шестое место в чемпионате России и вышли в финал Кубка страны. Тогда в серии пенальти они уступили московскому ЦСКА.

Журналист предположил, что Сергей Галикий разрешил специалисту убить фирменный стиль «быков». Ранее бизнесмен заявлял, что атакующая игра для черно-зеленых важнее любых трофеев. Но Тимур Журавель убежден, что спустя годы предприниматель отказался от принципов.

«У меня ощущение, что Владимир Ивич – первый тренер, получивший от владельца клуба Сергея Галицкого лицензию на убийство стиля, который всегда считался фирменным для «Краснодара». Он необязательно должен играть в контроль мяча и через короткий пас», – заявил ведущий во время эфира на телеканале «Матч ТВ».