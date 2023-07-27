Под новым именем: какие изменения ждут бывший банк «Союз» после ребрендинга

Фото предоставлены пресс-службе Группы компаний «Ингосстрах»

Что же такое ребрендинг и как он скажется на клиентах банка? «Комсомолка» выяснила, какие изменения ждут «Союз» после смены названия.

Прежде всего, стоит понимать, что речь идет именно о переименовании, а не продаже банка. «Союз» уже давно входит в Группу компаний «Ингосстрах», а его основным акционером является СПАО «Ингосстрах».

За 30-летнию историю банка это уже не первая смена имени. Банк был основан в 1993 году как АКБ «АЛИНА-МОСКВА». В 1999 году его название изменили на АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ», а в 2003 году, после присоединения к нему Автогазбанка, Народного банка сбережений и Сибрегионбанка, объединённый банк стал называться «Союзом». Теперь же, в юбилейный год, можно сказать, восстанавливается историческая брендовая справедливость, и в названии банка вновь звучит Ингосстрах.

- Переименование банка позволит нам рассказать о себе более широкой аудитории. Что такое бренд «Ингосстрах»? Это 75 лет на рынке, это одна из наиболее финансово устойчивых организаций в России. И теперь, когда Ингосстрах Банк стал частью этого сильного бренда, мы сможем предоставлять выгодные предложения и максимально удобный сервис еще большему пулу клиентов, — отмечает председатель правления банка Станислав Даныш.

К этому решению группа и банк шли давно. В 2021 году была создана программа лояльности «Ингосстрах Бонус», оператором которой стал банк «Союз». Завершающим этапом такого тесного взаимодействия как раз и явился ребрендинг, цель которого – сформировать у клиента цельную картину взаимодействия с финансовой группой Ингосстраха.

- «Ингосстрах» продолжает развивать финансовые активы всей группы «Инго». У нас сильные компетенции, которые позволяют предоставлять клиентам услуги по самым разным направлениям: страхование, инвестиции, банковский сервис, здоровье и многое другое. Переименование банка – это логичный шаг для того, чтобы наши клиенты понимали, что под единым брендом «Ингосстраха» собраны различные предложения для максимально эффективного и выгодного взаимодействия, — комментирует директор департамента прямых инвестиций «Ингосстраха» Алексей Илющенко.

Флагманским продуктом Ингосстрах Банка стала карта «Ингосстрах Бонус» Digital. Она является ключом к экосистеме Инго и объединяет удобство банковского функционала, выгоды программы лояльности и преимущества сервиса подписки с обширной сетью партнеров в сферах «Здоровье», «Дом», «Путешествия» и «Авто». Этот продукт уже запущен и сейчас обрастает дополнительными полезными опциями: появляются подписки на различные сервисы, специализации в бонусной программе. Как отмечают в пресс-службе Группы компаний «Ингосстрах», основная задача — скомпоновать потребности и задачи клиента в страховых и кредитных продуктах таким образом, чтобы, оставаясь внутри экосистемы, он получал максимальную выгоду за счет долгосрочных партнерских отношений с другими участниками программы.

Фото предоставлены пресс-службе Группы компаний «Ингосстрах»

Что изменится для клиентов

Сеть банковских офисов, банкоматы, интернет-банк, мобильное приложение и другие сервисы банка продолжают работать в обычном режиме. Условия по вкладам и кредитам клиентов не меняются. Как отмечают в банке, смена наименования – это юридическая процедура, банк выполняет и продолжит выполнять все взятые на себя ранее обязательства. Перезаключение договора не требуется, как и замена карт. Весь выданный ранее «пластик» продолжает действовать, однако при желании его держатель может обратиться за получением карты в обновленном дизайне на условиях действующих тарифов. Останутся прежними и учетные данные для входа в интернет-банк и мобильное приложение.

Что касается преимуществ от ребрендинга, то их для клиентов Ингосстрах Банка немало. Теперь в одном подразделении Инго Экосистемы они смогут получить гораздо больше услуг, сэкономив при этом время, а порой и деньги. Например, покупая полис, можно оформить карту банка, получив дополнительную скидку на полис или возможность рассрочки. Работает эта схема и в обратном направлении – посетив банк, любой человек может не только оформить финансовые продукты, но и купить полис.

Что касается дальнейшего развития, то в группе компаний «Ингосстрах» отмечают, что верят в открытую экосистему. Ядром являются финансовые продукты группы, но компания уже привлекла и продолжает привлекать большой пул партнеров. Уже есть идея о межэкосистемных обменах, планы на 2023 -2024 годы.

Смена названия не сказалась кардинального на фирменном стиле банка. Его логотип останется прежним — золотые монеты, как и раньше, являются символом стабильности и надежности компании, демонстрируют приверженность истории и уважение к бренду с 30-летней историей. В процессе переименования образ банка будет изменяться поэтапно - в первую очередь изменится визуальное оформление его онлайн-ресурсов и площадок в социальных сетях. Затем в плановом порядке пройдет замена фасадных вывесок, актуализация интерьеров и другие необходимые работы.