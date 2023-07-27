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Общество27 июля 2023 12:33

Маргарита Симоньян опровергла появление на пляже в Адлере в сопровождении шести охранников

Главреда «Говорит Москва» приняли за охранника Маргариты Симоньян на пляже в Адлере
Андрей ПЕРЕВЕРЗЕВ
Маргарита Симоньян Фото: @_m_simonyan_

Маргарита Симоньян Фото: @_m_simonyan_

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заскочила на пляж в Адлере около недели назад. С друзьями она отдыхала на берегу Черного моря.

Но известно об этом стало только спустя несколько дней. Сообщения о поездке Симоньян в Сочи распространили анонимные телеграм-каналы.

Чтобы история вызвала интерес, еще написали, что компанию Маргарите составила толпа охранников и женщины. Они якобы лично надували ей матрас, пока секьюрити «пристально смотрели в глаза отдыхающим».

Чтобы исключить слухи, главред RT рассказала о посещении пляжа.

«Рому (Бабаяна, главного редактора радиостанции «Говорит Москва») приняли за моего охранника, его жену – за надувательницу матраса, а Лешу, который на самом деле надувал матрас, – за специальную женщину», – коротко описала ситуацию Симоньян в телеграме.

Также Маргарита добавила, что знает автора анонимного канала, который распускает слухи. Он покинул Россию не один год назад. Сейчас мужчина живет в Латвии.

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