Маргарита Симоньян опровергла появление на пляже в Адлере в сопровождении шести охранников

Маргарита Симоньян Фото: @_m_simonyan_

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заскочила на пляж в Адлере около недели назад. С друзьями она отдыхала на берегу Черного моря.

Но известно об этом стало только спустя несколько дней. Сообщения о поездке Симоньян в Сочи распространили анонимные телеграм-каналы.

Чтобы история вызвала интерес, еще написали, что компанию Маргарите составила толпа охранников и женщины. Они якобы лично надували ей матрас, пока секьюрити «пристально смотрели в глаза отдыхающим».

Чтобы исключить слухи, главред RT рассказала о посещении пляжа.

«Рому (Бабаяна, главного редактора радиостанции «Говорит Москва») приняли за моего охранника, его жену – за надувательницу матраса, а Лешу, который на самом деле надувал матрас, – за специальную женщину», – коротко описала ситуацию Симоньян в телеграме.

Также Маргарита добавила, что знает автора анонимного канала, который распускает слухи. Он покинул Россию не один год назад. Сейчас мужчина живет в Латвии.