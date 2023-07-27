Отпуск не у моря. Где туристам спастись от жары на курортах Краснодарского края

Лето можно провести в горах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На побережье Черного моря сейчас – пекло. С середины июля и до конца августа в Краснодарском крае наступает самая жаркая пора. Термометры в это время редко опускаются ниже +35 градусов, что для непривычного к такой температуре россиянина – смерти подобно. И где спасаться от палящего солнца, если отпуск под кондиционером в номере в твои планы явно не входит, а на пляже есть риск получить тепловой удар?

Можно поплавать с дельфинами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Оказывается, к советам медиков наш турист стал прислушиваться чаще. Чтобы не обгореть на солнце и не утомиться от зноя, соблюдает график «вылазки» к морю.

- Мы сейчас в Анапе, встаем рано, идем на море уже часов в 8 утра после завтрака в отеле, а потом в 11 уже возвращаемся в отель. Здесь есть бассейны, а для детей развлекательная программа между приемами пищи, много зонтиков и тени, - делятся опытом бывалые туристы из Москвы. – Мы сидим на лежаках у бассейна, дети играют в игры с аниматорами.

Но такой ленивый отдых по вкусу тоже не всем. Любопытные жаждут впечатлений.

В большинстве отелей на курортах Краснодарского края давно учли эти предпочтения отдыхающих. На ресепшен вам предложат экскурсии в подходящие места для путешествий в жару.

Или одняться в горы к таинственным дольменам Фото: Олег УКЛАДОВ

- На экскурсии у нас везут автобусы с кондиционерами, от точки А до точки Б комфортная температура будет обеспечена, - убеждают в одной из популярных сетей отелей Анапы.

Но для пущей уверенности все же задайте этот вопрос водителю автобуса перед поездкой: работает ли в салоне кондиционер.

Один из самых популярных маршрутов для туристов в Анапе – это винодельни с сыроварнями (и тут главное не получить удар другого рода - алкогольный), дельфинарий, музей археологии под открытым небом «Горгиппия». Стоимость поездки будет зависеть от того, куда вы все-таки решите поехать. А в среднем от 1,5 тысячи рублей. Если цель – укрыться от палящего солнца, то винные подвалы Анапы и округи – самое то.

- Одно из полюбившихся мест в Анапе - Центральная площадь. В жару здесь можно уютно расположиться на скамейках в тени деревьев и наблюдать за фонтанами. А с наступлением темноты фонтаны превращаются в цветовое шоу. Очень красиво! А еще у администрации зажигаются елочки, и даже летом напоминают о новогодних праздниках. Рукой подать до набережной, парка развлечений и других мест отдыха, удобно расположены остановки общественного транспорта, откуда можно доехать до других мест, не менее впечатляющих, - делятся своими рецептами завсегдатаи курорта.

В Геленджике и ближайшей к нему курортной Кабардинке таких местечек тоже достаточно. К винодельням с приятной прохладой и тенью виноградников добавляются еще туры на устричные фермы. Цена поездки в среднем от 2 тысяч рублей. Но все будет зависеть от вашего аппетита на хваленые геленджикские вина и морские деликатесы.

За прохладой в Геленджике можно сходить к инопланетным дольменам, прогуляться к чудодейственным водопадам и, может быть, задержаться на отдых в палатке. Сюда даже возят рейсовые автобусы до станции «Река Жане». Местные любят приезжать сюда на Крещение и купаться в Изумрудном водопаде вместо проруби.

В Кабардинке туристы мечтают попасть в Старый парк. Но из-за наплыва туристов в разгар сезона этот поход лучше отложить на глубокую осень. Иначе есть риск простоять в очереди за билетами на открытом солнце.

В Сочи бывалые туристы и местные жители от жары спасаются в горах Красной Поляны. Тем более цены на проживание в июле и августе там гораздо ниже тех, что предлагают отели на побережье.

- Я уже много лет везу детей перед школой отдыхать в горы Красной Поляны, - говорит краснодарка Евгения Халикова. – Проживание в шикарной гостинице стоит нам на троих 5 тысяч в сутки, а инфраструктура не уступает всему тому, что предлагают на так называемой первой линии у моря.

Снежные зимой трассы летом превращаются в живописные тропы. Температура воздуха здесь в это время не выше средней по стране +25 градусов. Под сенью самшита и курчавых буков здесь легче дышится.