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Происшествия27 июля 2023 15:02

Резала ножом, душила кабелем и била сковородкой. Суд дал 8 лет тюрьмы женщине, убившей пенсионера во время ссоры

В пылу пьяной ссоры случайная собутыльница жестоко разделалась со своим собутыльником тремя разными способами
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани женщина во время ссоры зарезала своего нового знакомого

На Кубани женщина во время ссоры зарезала своего нового знакомого

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Небольшой городок на Кубани сотрясли страшные известия. Мужчина познакомился с женщиной в одном из магазинов Апшеронска, а после его нашли жестоким образом убитым в собственном доме.

История началась тихим зимним вечером. Тогда 43-летняя женщина приехала в магазин, чтобы скрасить свой остаток дня чем-то горячительным. С той же целью в ларьке был и 65-летний местный житель. Мужчина, как настоящий джентельмен, не смог видеть, что дама собирается скучать в одиночестве, и предложил свою компанию.

«Следствием и судом установлено, что вечером 18 февраля 2023 года мужчина пригласил женщину к себе домой для совместного распития спиртного, на что она согласилась. Вместе они поехали домой к мужчине на улицу Мищенко, но во время застолья между людьми началась ссора на бытовой почве», - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Женщина не стала долго разбираться в сути спора. Она решила действовать сразу и наверняка.

«Во время конфликта злоумышленница нанесла хозяину дома два удара ножом в грудь и туловище. После этого она дважды ударила мужчину сковородой по голове, а затем стала душить при помощи резинового электрического кабеля. Смерть потерпевшего наступила в результате колото-резаного ранения», - уточнили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

43-летняя женщина решила не придавать особого значения произошедшему и после убийства спокойно вернулась домой, где чуть позже ее задержали полицейские. После проверки оказалось, что подсудимая также успела украсть 14 февраля 2023 года из кассового аппарата пивного магазина-бара более 5 тысяч рублей. В этот момент она также была пьяной.

Женщину признали виновный в убийстве и краже. Ей дали 8 лет колонии общего режима.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ