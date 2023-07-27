Резала ножом, душила кабелем и била сковородкой. Суд дал 8 лет тюрьмы женщине, убившей пенсионера во время ссоры

На Кубани женщина во время ссоры зарезала своего нового знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Небольшой городок на Кубани сотрясли страшные известия. Мужчина познакомился с женщиной в одном из магазинов Апшеронска, а после его нашли жестоким образом убитым в собственном доме.

История началась тихим зимним вечером. Тогда 43-летняя женщина приехала в магазин, чтобы скрасить свой остаток дня чем-то горячительным. С той же целью в ларьке был и 65-летний местный житель. Мужчина, как настоящий джентельмен, не смог видеть, что дама собирается скучать в одиночестве, и предложил свою компанию.

«Следствием и судом установлено, что вечером 18 февраля 2023 года мужчина пригласил женщину к себе домой для совместного распития спиртного, на что она согласилась. Вместе они поехали домой к мужчине на улицу Мищенко, но во время застолья между людьми началась ссора на бытовой почве», - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Женщина не стала долго разбираться в сути спора. Она решила действовать сразу и наверняка.

«Во время конфликта злоумышленница нанесла хозяину дома два удара ножом в грудь и туловище. После этого она дважды ударила мужчину сковородой по голове, а затем стала душить при помощи резинового электрического кабеля. Смерть потерпевшего наступила в результате колото-резаного ранения», - уточнили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

43-летняя женщина решила не придавать особого значения произошедшему и после убийства спокойно вернулась домой, где чуть позже ее задержали полицейские. После проверки оказалось, что подсудимая также успела украсть 14 февраля 2023 года из кассового аппарата пивного магазина-бара более 5 тысяч рублей. В этот момент она также была пьяной.

Женщину признали виновный в убийстве и краже. Ей дали 8 лет колонии общего режима.