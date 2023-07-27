Здесь нет только тебя! Видео переполненных пляжей в Анапе показали 27 июля

Тысячи туристов приехали отдыхать в Анапу. Фото: t.me/MoreOz

Летний сезон 2023 года в Анапе в самом разгаре. Золотой песок и чистейшее море манят тысячи людей приехать на один из главных курортов страны для того, чтобы отдохнуть под жгучим кубанским солнцем и насладиться прохладным бризом.

Многие туристы при выборе курорта для летнего отдыха предпочитают Анапу как раз за ее длинные пляжи.

«Посмотрите, это пляж Аквамарин в Витязево и дальше идет Центральный пляж. Людей невероятное количество, но места всем хватит. Приезжайте», - поделился в соцсетях блогер.

Как рассказывают местные жители, чаще всего люди занимают ближайшие к морю места, поэтому на «первой линии» создается впечатление, что море просто «кипит» людьми. На самом же деле на курорте множество пляжей, где можно найти любые, на ваш вкус, места.

Кроме того, для удобства туристов в Анапе с каждым годом строят все больше новых гостиниц. Недавно в городе предоставили концепцию первого на курорте IT-отеля. Но и те предложения, которые уже есть на курорте, радуют отдыхающих удобством и высоким сервисом.

Об уровне отдыха во многом говорят практически закончившиеся на курорте номера. Новые предложения разлетаются как горячие пирожки, а старые бронируют на несколько месяцев вперед.

«Сейчас в городе одновременно находится 168 тысяч туристов. Загрузка отелей держится на уровне 95-99%. Повышенный спрос на посещение курорта и бронирование средств размещения традиционно ожидается до конца сентября», - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Уточняется, что с начала года в Анапе уже отдохнуло 2 миллиона 595 тысяч человек, с начала курортного сезона 2 миллиона 395 тысяч. По сравнению с 2022 годом, рост числа отдыхающих составил 7%.