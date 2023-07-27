Новороссийские врачи достали из кишечника пациента зубной протез

Пациент проглотил зубной протез. Фото: ГБУЗ ГБ № 1 Новороссийска

Житель Новороссийска обратился к врачам с жалобой. Его измучил дискомфорт при глотании. Так уж совпало, что в это же время он потерял свой зубной протез. Была вероятность, что мужчина проглотил его, когда ел.

Медики провели обследование. Оно показало – какое-то инородное тело засело в пищеводе пациента. Выяснилось, что это протез. Действовать нужно было незамедлительно. Посторонний предмет мог вызвать осложнения – от развития перитонита до кишечной непроходимости. Хирурги назначили операцию.

- Задача для врачей несколько осложнялась деликатной просьбой пациента: протез нужно достать и обязательно целым и невредимым, - рассказали в пресс-службе ГБУЗ ГБ № 1 Новороссийска. - Эндоскопическую операцию провели без разрезов, через естественные пути, поскольку из-за острых частей импланта была высокая вероятность разрыва пищевода.

Для проведения подобных хирургических вмешательств в городской больнице есть все необходимое: петли, щипцы, корзинки, которые используются в зависимости от формы, размеров и характера поверхности инородного тела.

- Докторам удалось избежать осложнений, ран и разрывов при удалении протеза, - отметили в пресс-службе.

Протез при операции не пострадал, а пациент быстро пошел на поправку.