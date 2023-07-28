Фестиваль шашлыка, экспресс-свидание и увлекательные выставки. Что посетить на Кубани в выходные

Насладитесь вкуснейшим мясом на фестивале в Атамани. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как казаки на Кубань пришли

В Краснодаре в Музее-заповеднике имени Фелицына пройдет театрализованная экскурсия для детей от 6 до 11 лет «Как казаки на Кубань пришли».

«Ребята смогут узнать, кого в старину именовали казаками, отчего они решились перебираться через моря в дикие степи Кубани. Также как жили и от чего тужили первые переселенцы», - поделились в Музее-заповеднике имени Фелицына.

Кроме того, школьникам расскажут, как возник город, который 100 лет назад называли Екатеринодаром.

Постмодернистская выставка «МатриархАРТ»

В Краснодарском краевом выставочном зале открылась экспозиция «МатриархАРТ2». Она объединила около 40 мастеров, которые создали для экспозиции более 70 работ.

«Выставка декларирует, прежде всего, культурологические предпочтения, постмодернистские по своей сути. Из еще «живых» эстетических кусков предметного мира, которые достались нам от прошлого столетия, делается попытка собрать и «структурировать новую реальность»», - сообщил искусствовед, почетный член Российской академии художеств Иван Ващенко.

Уточняется, что выставка произведений художников Юга России пройдет в рамках многолетнего крупного художественного проекта «Ситуация».

Фестиваль шашлыка

В этническом комплексе «Атамань» 29 июля пройдет фестиваль шашлыка. На нем приготовят мясо на открытом огне по рецептам, которые издавна полюбились казакам.

«Множество рецептов приготовления мяса пришли к нам из соседних кавказских республик. Конечно, они прочно укрепилось в рационе кубанских гурманов. Это привело к тому, что теперь существуют сотни рецептов маринада и способов жарки, не только кавказских и восточных, но и исключительно кубанских шашлыков», - рассказали организаторы фестиваля.

Во время фестиваля гостей этно-станицы будут ждать угощения, обширная мангальная зона, тематические интерактивные программы и розыгрыши.

Быстрые свидания

В Краснодаре для всех, кто хочет найти свою вторую половинку, решили упростить процесс поисков и открыли мероприятие, где можно легко познакомиться с противоположным полом.

«Экспресс-свидания, быстрые свидания или speed-dating — это способ знакомства, который позволяет за короткий промежуток времени пообщаться с несколькими молодыми людьми, сделать выводы и продолжить общение. Вы можете найти вторую половину, не тратя на это много времени», - поделились организаторы быстрых встреч.

Во время экспресс-свиданий вы можете не только встретить свою судьбу, но и обзавестись новыми знакомствами с интересными людьми.