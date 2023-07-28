Премия «Настоящие люди» поможет больше узнать о героях

Победитель премии будет объявлен в ноябре

Радио «Комсомольская правда» - Краснодар» продолжает принимать заявки на премию «Настоящие люди - 2023». Это акция, в которой мы рассказываем о героях СВО - участниках спецоперации, волонтерах, врачах - обо всех, кто внес большой вклад в достижение государственных целей и помогает людям.

Кандидатами на премию стали еще несколько человек. Среди них Александр Рогов из Белореченского района. Свой приз за победу он хочет отдать военнослужащим в зону спецоперации и детям-сиротам.

Александр Рогов

- Я в зоне СВО нахожусь уже более года. Добровольно подписал соглашение, до этого служил по контракту. Я из детского дома, меня воспитывала двоюродная бабушка. Когда уехал на спецоперацию, она не знала. Рассказал позже. Сейчас уже нормально относится к моим решениям. Я формирую и отвожу гуманитарку в Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон. В случае своей победы часть премии я бы передал на гуманитарную помощь, часть - отдал бы детскому дому, где вырос, - отметил Александр.

Другим участником стал Геворг Терекян из Апшеронска. Он рассказал, что будет помогать бойцам в зоне СВО, пока наших солдат не встретят с победой.

Геворг Терекян

- С начала СВО я попал на запорожское направление, на вторую линию обороны. Спустя шесть месяцев был награжден медалью «Георгиевский крест». На данный момент перевожу военную техники с тыла на передовую и обратно. Пока есть силы, буду помогать всем, чем могу, участникам спецоперации, - сказал Геворг.

СКАЗАНО

«Нет более высокого призвания, чем служить делу мира и защищать родное Отечество. Эти слова всем нам знакомы с детства. Но есть среди нас люди, для которых защита Отечества и обеспечение мирной жизни сограждан являются не просто словами. И я рад, что премия «Настоящие люди» в этом году посвящается именно таким людям. Наши солдаты и офицеры, по моему мнению, и есть те самые «настоящие люди» - герои, о которых нужно говорить. Региональное отделение Союза армян России Краснодарского края, став генеральным партнером премии «Настоящие люди», надеется, что общественность Краснодарского края благодаря этой премии узнает больше о своих героях».

Камо АЙРАПЕТЯН, председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» Краснодарского края.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ

Заявки участников премии принимаются с 10 июля по 29 октября 2023 года. Голосование пройдет с 30 октября по 15 ноября 2023 года. В конце ноября в эфире радио «КП» - Краснодар» в трехчасовом марафоне мы подведем итоги премии, наградим победителей и номинантов.