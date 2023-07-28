На Кубани после обрушившегося с Крыма циклона температура воздуха снова поднимется до +40 градусов

На пляжах Анапы запретили купаться. Фото: t.me/MoreOz

На Кубань, спустя несколько недель безумной жары и духоты, наконец, пришло небольшое похолодание. Утром 28 июля местные жители и туристы смогли чуть-чуть свободней вздохнуть. Температура воздуха в 9:00 достигла всего +27 градусов, а не привычных +33.

Похолодание в Краснодарский край принес с собой циклон. Благодаря ему в регионе объявили несколько штормовых предупреждений и запретили купаться на пляжах популярнейших курортов. Заходить в воду нельзя ни в Сочи, ни в Анапе.

«Со второй половины ночи 28 июля и до конца суток 29 июля на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей на море. Волнение моря 4-5 баллов», - рассказали в департаменте курортов, туризма и потребительской сферы.

Также штормовое предупреждение по комплексу метеоявлений объявили и на Азовском море. Оно продлится до конца 28 июля.

«По восточной половине Азовского моря ожидается сильный ветер с порывами 20-25 метров в секунду. Местами они могут доходить до 28 метров в секунду. Высота волн поднимется до полутора метров, а в открытой части моря - до двух метров», - сообщили в МЧС России по Краснодарскому краю.

Все же можно сказать, что стихия обошла Кубань стороной. Больше всего ущерба она нанесла Крыму. До края дойдут только небольшие отголоски потопов.

«В некоторых районах Кубани в течение 28 и 29 июля пройдет сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 23-28 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок», - уточнили в ЦГМС Краснодара.

Дожди и прохлада не успеют надолго задержаться в крае. Уже со следующей недели синоптики обещают жару выше +40 градусов.

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