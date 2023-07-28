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Происшествия28 июля 2023 7:46

Кидал девочкам видео 18+. Водитель школьного автобуса на Кубани подозревается в распространении порно

На Кубани задержан водитель школьного автобуса за распространение порно среди детей
Оксана КАДОЧНИКОВА
Следователи возбудили уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя школьного автобуса. Мужчина подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По предварительным данным, 54-летний шофер работал в одной из школ Успенского района и очень близко общался с детьми. Он фотографировал девочек, а потом просил их номер телефона. Якобы скинуть снимки. Но вместо этого кидал видео эротического содержания.

Очевидцы рассказали, что водитель как-то раз показал порноролик с мобильника трем школьницам у стен образовательного учреждения. Самой младшей было всего 9 лет. Девочки сообщили об этом родителям.

Сейчас мужчина задержан, ему предъявлено обвинение.

- В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Если вину водителя докажут, ему будет грозить до 8 лет тюрьмы.

ЧППроисшествия: КРИМИНАЛ