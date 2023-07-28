Дети Таманского полуострова выпустили 10 000 мальков русского осетра на экофестивале «Реки впадают в моря»

Фото предоставлены пресс-службой ОТЭКО, автор - Ксения Дягилева

Экологический фестиваль «Реки впадают в моря» прошёл на Темрюкском рыбном осетровом заводе 26 июля для более чем 100 школьников Темрюкского района. Организаторами стали компания «ОТЭКО» – оператор морских терминалов в порту Тамань – совместно с Экологической палатой России, Краснодарским отделением Русского географического общества и фондом «Чистые моря» при участии Росрыболовства и Росприроднадзора.

Участники фестиваля – дети и почётные гости – выпустили в реку Кубань более 10 000 мальков осетра. Отсюда мальки будут мигрировать в Азовское и Чёрное море, станут частью рыбной популяции Азово-Черноморского бассейна. Осетрят не просто выпускали в море, но и давали им имена: на воле теперь живут, к примеру, молодые осетры Геннадьич, Петрович и Михалыч.

Почётные гости акции отметили, что популяция осетровых в регионе возрождается в том числе благодаря проведению подобных акций.

Фото предоставлены пресс-службой ОТЭКО, автор - Ксения Дягилева

«Такие акции, безусловно, нужны Кубани – забота о биоразнообразии моря сочеталась в сегодняшнем мероприятии с экологическим просвещением детей. Такой подход соответствует целям и задачам Росприроднадзора, ведь экология – дело каждого», – отметил Евгений Золотухин, руководитель Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

«Такие мероприятия – не редкость для Краснодарского края. Предприятия, которые работают на воде или в водоохранной зоне, добросовестно участвуют в возрождении популяции различных видов рыб. За 2022 год в водоёмы Кубани было выпущено более 9 млн экземпляров только осетровых видов рыб. В официальных документах это называется возмещением вреда от хозяйственной деятельности, – рассказал Александр Абозин, руководитель Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. – Сегодня мы совмещаем приятное с полезным. Во-первых, идёт выпуск более 10 тысяч сеголеток, выращенных на Темрюкском осетровом рыборазводном заводе структуры ФГБУ «Главрыбвод» по инициативе компании «ОТЭКО». Но, что важно, предприятие организовало это как просветительскую акцию для школьников Темрюкского района».

Фото предоставлены пресс-службой ОТЭКО, автор - Ксения Дягилева

Экологический фестиваль носит просветительский характер и направлен на то, чтобы сформировать ответственное отношение молодого поколения к окружающей среде и восполнить популяцию редкой рыбы.

Директор Темрюкского осетрового рыбоводного завода Сергей Никитенко провёл для ребят экскурсию – от «детского сада» для мальков до бассейнов с «тинейджерами» стерляди и прудов со взрослой двухметровой белугой. По данным сотрудников Азово-Черноморского филиала Научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, с 2015 года число осетровых начало увеличиваться в том числе благодаря искусственному воспроизведению. Оплодотворённую икру инкубируют в воде, где создают оптимальный для её развития температурный, кислородный и световой режимы. Например, личинки осетра «боятся» света, для их вывода необходимо создать полутень. Сеголеток, т.е. особь, возраст которой не превышает одного года, весит не больше 10 г и легко помещается в ладошку.

Фото предоставлены пресс-службой ОТЭКО, автор - Ксения Дягилева

После выпуска мальков школьники отправились на интерактивный эко-урок, посвящённый Чёрному морю и его обитателям. На нём научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Полина Шибанова рассказала, почему воды Чёрного моря в два раза менее солёные по сравнению с Мировым океаном, почему на дне моря нет обитателей и какие самые крупные млекопитающие обитают в его водах.

«Нам важно воспитать поколение, которое умеет бережно относиться к природе и заботиться об экологическом благополучии Тамани, – обратился к участникам эко-фестиваля генеральный директор наливного терминала ОТЭКО Павел Быков. – Выпуск мальков в реку – казалось бы, маленький шаг, который со временем поможет восстановить популяцию ценных осетровых рыб. Надеюсь, что акция «Реки впадают в моря» станет доброй традицией на Таманском полуострове».

Фестиваль завершился тематическим мастер-классом по росписи холщовых сумок, использование которых является экологичной альтернативой полиэтиленовым пакетам. Каждый участник эко-фестиваля получил кепку, футболку с эмблемой и почётный Диплом хранителя морей.

Гостями экологического фестиваля «Реки впадают в моря» также стали заместитель главы муниципального образования Темрюкский район Ольга Дяденко, заместитель председателя Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Борис Елецкий, заместитель директора – руководитель Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Арсен Мирзоян, руководитель ГКУ КК «Кубаньбиоресурсы» Михаил Чебанов, генеральный директор международного экологического фонда «Чистые моря», почётный работник морского и речного флота, почётный полярник Василий Богословский и волонтёры движения «Энергия добра».

Фото предоставлены пресс-службой ОТЭКО, автор - Ксения Дягилева

«Мы должны передать будущим поколениям не просто высокую численность осетровых в водоёмах, а сохранённый генофонд этих уникальных рыб. Поэтому участие таких крупных компаний, как ОТЭКО, в восстановлении и поддержании популяции осетровых очень важно», - обратил внимание руководитель ГКУ КК «Кубаньбиоресурсы» Минприроды Краснодарского края, профессор Михаил Чебанов.

ОТЭКО ежегодно проводит компенсационные мероприятия по воспроизводству рыбных ресурсов под контролем Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. С 2011 года в водоёмы выпущены миллионы мальков различных видов рыб, таких как русский осётр, стерлядь и лосось. Однако в этом году, в отличие от предыдущих, акция не является компенсационной, обязательной по законодательству для промышленных предприятий: компания проводит её по собственной инициативе.