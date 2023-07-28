13 самолетов ушли на запасной аэродром из-за непогоды в Сочи

Аэропорт Сочи работает по фактической погоде Фото: Олег УМАРОВ

Аэропорт Сочи работает по фактической погоде. В связи с тем, что на курорт обрушился сильный ливень, самолеты начали уходить на запасной аэродром в Минеральные Воды. 13 рейсов не смогли долететь до Сочи.

При этом временные улучшения или «окна» позволили совершить безопасную посадку шести рейсам.

«В аэропорту, в рамках превентивных мер, действует оперативный штаб для минимизации влияния непогоды на производственные процессы. Усилены все службы, при необходимости будет выведен дополнительный персонал. Выставляются кулеры в зонах ожидания», - рассказали kp.ru в пресс-службе аэропорта Сочи.

Накануне, 27 июля, проведено информирование авиакомпаний о готовности к предоставлению дополнительных услуг пассажирам при задержке рейсов в соответствии с требованиями законодательства.

Стоит отметить, что метеорологи обещают сильный ливень с грозой до 8 часов. После улучшения погоды аэропорт снова продолжит принимать самолеты в штатном режиме.

Напомним, информацию по всем рейсам можно смотреть на онлайн-табло на сайте аэропорта.

«Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, все решения экипажами принимаются исключительно исходя из безопасности полета», - добавили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Ранее сообщалось, что штормовой циклон, который ночью потрепал Крым, добрался до Краснодарского края. На Кубани 28 и 29 июля пройдут ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 23-28 метров в секунду.

«Ожидается подъем рек в Апшеронском, Белореченском, Лабинском, Мостовском, Курганинском, Отрадненском районах, а также Абинском, Северском, Крымском, Туапсинском районах, Горячем Ключе и Геленджике», - сообщили в краевом гидрометцентре.