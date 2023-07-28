Украшения из бронзы и керамическая посуда. На Кубани во время строительства газопровода Анапа – Тамань нашли предметы античности

На Кубани нашли древние захоронения. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани во время строительства газопровода Анапа – Тамань нашли предметы античности. Археологи изучили около 150 погребений. Также они нашли районы поселения людей во времена античности.

«Подобные работы проводятся, если на территории, где в будущем будут что-то строить, находятся памятники археологии. После окончания исследований обнаруженные артефакты поступят в государственный музейный фонд Российской Федерации», - сообщил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

Работы проходили на месте строительства магистрального газопровода Анапа – Тамань. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Археологи нашли на месте раскопок нашли погребальный инвентарь, который включает в себя лепную керамическую посуду разных типов. Также были обнаружены приспособления для сельского хозяйства, украшения из бронзы и даже импортные товары античного мира.

Кроме того, учеными были тщательно исследованы воинские захоронения. В них нашли бронзовые наконечники стрел, железные копья и ножи.

На месте раскопок нашли бронзовые наконечники стрел, железные копья и ножи. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Исследуемая территория находится на стыке гор и равнины. При этом регион обладает ландшафтным и климатическим разнообразием. Поэтому в этих местах во все исторические периоды жили люди. Также это повлияло на богатство и уникальность археологического наследия», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Место, где нашли древние предметы быта. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Уточняется, что документы с результатами исследований представили в управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края. Эти данные необходимы для того, чтобы уточнить границы территорий памятников и охранять ранее неизвестные объекты.