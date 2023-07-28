Масштабный пожар в Новороссийске уничтожил 1 тысячу квадратных метров складов

В Новороссийске загорелся склад. Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

В Новороссийске на улице Золотая Рыбка горят склады. Огонь распространяется быстро. Изначально было известно, что пожаром охвачено 400 квадратных метров складов. Но позже от сотрудников МЧС поступила страшная информация - бороться приходится уже с 1 тысячей квадратных метров огня.

«Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 13:47. К месту вызова незамедлительно были направлены специалисты», - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Первые бригады пожарных приехали к месту в 14:00. Они установили, что горит 400 квадратных метров складов. Сразу же было принято решение направить на тушение два звена газодымозащитных служб.

Загоревшийся склад. Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

В 14:51 стало известно, что пожарным приходится локализовать огонь на площади 1000 квадратных метров. Возможно, распространиться пламени помог сильный ветер, который с самого утра свирепствует на курорте.

«В 15:26 специалисты ликвидировали открытое горение», - уточнили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Сначала огонь охватил 400 квадратных метров помещений. Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего на тушении пожара от РСЧС задействовано 56 человек личного состава и 19 единиц техники. В том числе от МЧС России 38 человек и 13 единиц техники.