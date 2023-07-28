В Сочи состоялась презентация ЖК бизнес-класса «OLIVIA»

Разные развлечения будут доступны будущим жильцам ЖК «OLIVIA» ежедневно. Фото: предоставлено пресс-службой «Альпика групп»

Компания «Альпика Групп», один из ведущих застройщиков Сочи, презентовала новый жилой комплекс бизнес-класса «OLIVIA». В честь этого события застройщик устроил волшебный вечер для своих партнеров, погрузив их в уютную атмосферу, которая будет ежедневно царить в жилом комплексе.

Гостей вечера, который проходил в Rodina Grand Hotel, ждали разнообразные локации, где они смогли сыграть в мини-гольф, посетить кинотеатр под открытым небом и освоить несколько асан из йоги. Эти, а также многие другие развлечения будут доступны будущим жильцам ЖК «OLIVIA» ежедневно.

Презентация нового комплекса бизнес-класса «OLIVIA»

- Сегодня мы находимся на презентации нашего нового комплекса бизнес-класса «OLIVIA». Мы насытили нашу площадку инфраструктурой, которая будет располагаться в нашем комплексе, - рассказывает руководитель проекта ЖК «OLIVIA» Генриетта Васильева. - У нас будет открытый летний кинотеатр, открытый бассейн «Инфинити», зоны мини-гольфа, падл-тенниса, скейт-площадки, зоны с батутным центром для детей и зона коворкинга в открытом пространстве.

Также на территории жилого комплекса, общая площадь которого составит 6,7 га, будут работать супермаркеты, аптеки, рестораны, салоны красоты, магазины детских товаров и офисы. Особой зоной отдыха станет бассейн, из которого открывается живописный вид на море. Только представьте, как тут будет красиво на рассвете и закате. И все это ожидает жильцов «OLIVIA» непосредственно на территории их ЖК.

Визитной карточкой жилого комплекса станет большой оливковый сад площадью 1800 квадратных метров с променадом.

- Название жилого комплекса «OLIVIA» выбрано не случайно, - отмечает Генриетта Васильева. – Мы побывали в разных уголках мира, насладились и вдохновились оливковыми садами, узнали о секретах, особенностях роста оливы. Например, о том, что оливковое дерево прекрасно растет под звуки музыки. И мы воссоздадим это все в нашем комплексе. Создадим зону медитации в оливковом саду, где наши жители смогут наслаждаться каждый день.

Дополнительное очарование саду и жилому комплексу в целом придадут фонтаны, которые планируют расположить на всей территории комплекса.

Находится новый ЖК бизнес-класса в развитом уголке Адлерского района, лидирующего по степени озеленения большого Сочи. В нескольких минутах от жилого комплекса расположены детские сады и школы, поликлиника, рынки, спортивная школа, многочисленные рестораны и плавательный клуб Сочи. Ездить к ним удобно как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте - до остановки две минуты.

Совсем рядом и море – 12 минут пешей прогулки, и вы уже отдыхаете на одном из десяти морских пляжей, расположенных рядом с ЖК «OLIVIA»

Дорога от дома до центра Сочи и аэропорта занимает 15 минут, до Олимпийского парка - 19 минут. До парка аттракционов «Сочи Парк» можно добраться за 28 минут, а до горнолыжного курорта «Красная Поляна» - за 45 минут.

Фото: предоставлено пресс-службой «Альпика групп»

В ЖК «OLIVIA» представлены квартиры под разные потребности - от небольших площадью 25 квадратных метров до более просторных в 54 «квадрата». Застройщик предлагает будущим жильцам различные способы оплаты, включая рассрочку, ипотеку или ипотечный кредит с использованием материнского капитала. Также действует субсидированная ипотека от застройщика.

- Комплекс действительно получился очень интересным, ярким, наполненным инфраструктурой, - отмечает руководитель партнерского направления «Альпика Групп» Наталья Абросимова. - Для Сочи это, правда, новый уровень, потому что в комплексе есть абсолютно все. Это и прекрасные виды, и современная архитектура – новая, интересная, яркая и стильная.

На презентации жилого комплекса бизнес-класса «OLIVIA» гости смогли не только познакомиться с инфраструктурой ЖК, но и душевно и интересно провести время. Компания «Альпика Групп» подготовила множество премиальных подарков из лимитированных коллекций французских домов Hermès, Cartier, Tiffany. Также был проведен розыгрыш ноутбуков, телефонов и гаджетов Apple, техники BORK.

Кроме того, гостей вечера ждали вкусные угощения, зоны для красивых фото, живая музыка и, конечно же, незабываемая атмосфера праздника.

Подробную информацию о ЖК «OLIVIA» и его уникальной инфраструктуре можно узнать на сайте жилого комплекса и по телефону +7 862 29 777 75.

Официальный сайт застройщика: https://alpika-group.ru/.

Застройщик ООО «СЗ «КонДи». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.