Метровые волны на море и очереди в аэропорту: Что происходит в Сочи 28 июля 2023 во время шторма

Море устроило настоящее штормовое шоу. Фото: Олег УМАРОВ

Погода в Сочи поменялась за стуки. Еще 27 июля на курорте светило солнце, а туристы спешили на переполненные пляжи позагорать и покупаться. Но в пятницу все кардинально поменялось. С утра 28 июля в горах Сочи лило, как из ведра. Все побережье затянуло тучами и задул такой ветер, что пляжи начало смывать.

Море не на шутку разыгралось. Фото: Олег УМАРОВ

Высокие волны сметали с берегов все на своем пути. В воде оказались шезлонги и зонтики. Даже самые отчаянные туристы не рискуют приближаться к морю. Для безопасности власти закрыли все пляжи курорта, пока шторм не уляжется. А это произойдет только к воскресенью.

Турситы высыпали на берег, но зайти в воду никто не решается. Фото: Олег УМАРОВ

Зато сейчас у отдыхающих появилось еще одно развлечение. Они гуляют по набережным и наблюдают за шоу, которое разыграло море.

Все пляжи в Сочи закрыты для купания. Фото: Олег УМАРОВ

Не до забав было отдыхающим, которые добирались в Сочи на самолетах. 13 рейсов поменяли свой маршрут из-за штормового предупреждения и ушли на запасные аэродромы в Минеральные Воды. Все они уже вернулись на курорт. Теперь в аэропорту не протолкнуться. Людей очень много. Но через несколько часов все придет в норму.

13 пейсов вернулись с запасных аэродромов. Фото: Олег УМАРОВ

На время ливней были закрыты канатные дороги в горном кластере. Но запрет на движение длился недолго.

Вечером в Сочи было солнечно. Море до сих пор штормит. В субботу такая картина сохранится.

работа аэропорта наладилась. Фото: Олег УМАРОВ

Шторм также прервал пляжный отдых в Анапе и Геленджике. На этих черноморских курортах также нельзя залезать в море. На Азовском побережье ветер поднимал волны до двух метров.

В субботу, 29 июля, на курортах возможны дожди и грозы. В воскресенье осадки прекратятся, ветер ослабнет, но все же его порывы будут достигать 12-14 м/с.