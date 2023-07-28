Бунгало уплыли, жителей готовят к эвакуации. Азовское море из-за сильного шторма вышло из берегов

Пляжи на Азовском побережье ушли под воду. Фото: соцсети
Побережье Азовского моря 28 июля с утра штормит. Сильный ветер поднял волны до 2 метров. Вода разошлась не на шутку и забрала с собой часть дороги на Ясенскую Переправу. Там введено реверсивное движение, а людей готовят к возможной эвакуации.
- На месте происшествия организована работа, установлены ограничители реверсивного движения, проведено оповещение местного населения, - сообщили в пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.
По словам местных властей, ситуация находится под контролем, экстренные службы приведены в полную готовность.
В курортной Голубицкой Темрюкского района подмыло пляжную территорию у двух баз отдыха из-за нагонной волны, которую поднял сильный северо-западный ветер. Также пострадало ограждение.
Море разбило ограду турбазы. Фото: Федор Бабенков
- По оценке специалистов, гостям и жителям станицы ничего не угрожает. Поручил установить контроль за ситуацией, - отметил глава Темрюкского района Федор Бабенков.
Пляж Приморско-Ахтарска наполнился водой. Владельцы мест отдыха спасали оборудование. Белоснежные бунгало выдержали натиск волн и остались на месте.
В хуторе Садки Приморско-Ахтарского района с часу на час ждут подъема воды в каналах. По прогнозам, это случится 29 июля. В субботу здесь пройдет сильный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 28 м/с. - Будьте внимательны. В экстренной ситуации будьте готовы к эвакуации, - отметили в пресс-службе Приморско-Ахтарского района.
Непогода будет бушевать до воскресенья. Туристам и жителям не рекомендуют отдыхать у воды, а тем более купаться в бушующем море.