Бунгало уплыли, жителей готовят к эвакуации. Азовское море из-за сильного шторма вышло из берегов

Пляжи на Азовском побережье ушли под воду. Фото: соцсети

Побережье Азовского моря 28 июля с утра штормит. Сильный ветер поднял волны до 2 метров. Вода разошлась не на шутку и забрала с собой часть дороги на Ясенскую Переправу. Там введено реверсивное движение, а людей готовят к возможной эвакуации.

- На месте происшествия организована работа, установлены ограничители реверсивного движения, проведено оповещение местного населения, - сообщили в пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

По словам местных властей, ситуация находится под контролем, экстренные службы приведены в полную готовность.

В курортной Голубицкой Темрюкского района подмыло пляжную территорию у двух баз отдыха из-за нагонной волны, которую поднял сильный северо-западный ветер. Также пострадало ограждение.

Море разбило ограду турбазы. Фото: Федор Бабенков

- По оценке специалистов, гостям и жителям станицы ничего не угрожает. Поручил установить контроль за ситуацией, - отметил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Пляж Приморско-Ахтарска наполнился водой. Владельцы мест отдыха спасали оборудование. Белоснежные бунгало выдержали натиск волн и остались на месте.

В хуторе Садки Приморско-Ахтарского района с часу на час ждут подъема воды в каналах. По прогнозам, это случится 29 июля. В субботу здесь пройдет сильный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 28 м/с. - Будьте внимательны. В экстренной ситуации будьте готовы к эвакуации, - отметили в пресс-службе Приморско-Ахтарского района.

Непогода будет бушевать до воскресенья. Туристам и жителям не рекомендуют отдыхать у воды, а тем более купаться в бушующем море.