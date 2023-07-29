Падение до 25 метеоров в час. Летний звездопад можно наблюдать в небе над Кубанью в ночь на 31 июля

Жители Кубани в ночь на 31 июля могут наблюдать летний звездопад Фото: kubsu.ru

Летний звездопад Южные дельта-Аквариды могут наблюдать жители Кубани в июле. Активный метеорный поток придется на ночь с 30 на 31 июля. В это время прогнозируют падение метеоров до 25 метеоров каждый час, сообщили в пресс-службе КубГУ.

Название звездопада связано с тем, что метеоры, порожденные кометами, берут свое начало в созвездии Водолея. Как отмечают специалисты, у одних потоков кометы точно установлены, а у других, в том числе у потока Южные дельта-Аквариды, источник происхождения неизвестен.

Эксперты уточняют, что летний звездопад уже начался. Но самый пик придется на ночь с 30 на 31 июля.

«Скорый звездопад далеко не единственное событие космического масштаба летнего сезона. Уже в августе, в ночь с 11 на 12 число, своего пика достигнет метеорный поток из созвездия Персеиды», – отметил заведующий астрофизической оптической обсерваторией КубГУ, руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Александр Иванов.

Метеорный поток Персеиды считается самым популярным среди любителей астрономии и специалистов. Он порожден кометой Свифта-Туттля, а количество падающих метеоров варьируется от одной до нескольких сотен в час. Ранее специалисты фиксировали и пики в 600 метеоров, упавших за это время.

В предстоящий звездопад ожидается в среднем от 100 до 120 метеоров в час.

«Это позволяет насладиться красотой потока: следы очень яркие, длинные и красивые. Например, в 1989 году мы наблюдали пролетающий в метеорном потоке болит, яркостью выше, чем Луна. Наблюдать за потоками лучше всего не в городе – работать мы будем в Мезмае», – отметил Александр Иванов.