Смерчи гуляют у побережья и запрет на купание: что происходит на курортах Краснодарского края 29 июля после шторма

Парад смерчей в Туапсинском районе. Фото: соцсети

Шторм, набросившийся на курорты Краснодарского края 28 июля, стихает. Сильный ветер и высокие волны на море сбили планы туристам. Одни не смогли продолжить пляжный отдых из-за запрета купаться, другие вместо Сочи попали в Минводы - самолеты из-за непогоды были отправлены на запасной аэродром. Но все же через несколько часов 13 рейсов вернули в Краснодарский край.

В Ейском районе море разбило дорогу. На пути к Ясенской переправе введено реверсивное движение. Там образовался провал шириной в три метра. Людей готовили к эвакуации, но все обошлось.

Сильный порывистый северо-западный ветер нагнал воду из моря на сушу в Ейском и Приморско-Ахтарском районах. В станице Должанской наблюдался высокий подъем - 602 см. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии, спад воды продолжается, угрозы подтопления нет.

В Голубицкой под водой оказались пляжи двух турбаз, волна смыла ограждение.

В Туапсинском районе утром 29 июля непогода продолжает бушевать. У побережья прогулялись несколько смерчей.

- В районе скалы Киселева в юго-западном направлении над морем на расстоянии более 3 км от берега наблюдалась серия смерчей, двигалась в северо-восточном направлении, разрушилась над морем, - сообщили синоптики.

Пляжи у разбушевавшегося моря пока закрыты. В Анапе, Геленджике и Сочи до сих пор действует запрет на купание. Такая же картина на Азовском побережье, где вчера работники прибрежных зон отдыха спасали шезлонги и оборудование.

По предварительным данным, во время шторма никто из людей не пострадал. Жителей и гостей курортов призывают на время отказаться от отдыха у воды.