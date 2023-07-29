Следком опроверг информацию о том, что пострадавшая в ДТП с самокатчиком в Сочи беременная женщина стала свидетелем по делу

Пострадавшая женщина не проходит свидетелем по делу Фото из архива КП

Следователи опровергли информацию о том, что беременная женщина, пострадавшая в ДТП с самокатчиком в Сочи, стала свидетелем по делу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло 18 июля на улице Воровского, 1/2. Момент ДТП на пешеходном переходе засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как электросамокат сносит с ног беременную женщину. Она, в свою очередь, переходила дорогу, но попала под колеса транспорта.

Пострадавшей оказалась 35-летняя Мадина Саманджия. На полной скорости ее сбил 19-летний водитель электросамоката. Женщину с травмами госпитализировали – у нее диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа. К счастью, ребенок в момент ДТП не пострадал. Получив медицинские документы, пострадавшая пошла в полицию. Но, по словам женщины, ее не признали пострадавшей, так как этого недостаточно.

- Мне сообщили, что нужны МРТ и рентгеновские снимки - без этого я не могу быть признана потерпевшей. Но сделать обследования я не могу из-за беременности, это риск для ребенка, - рассказала Мадина.

После женщина обратилась с заявлением в Совет по правам человека России, отметив, что проходит по делу как свидетель. Тем временем сбивший Мадину парень оказался потерпевшим в связи с тем, что у самоката якобы отказали тормоза.

Информацию о том, что пострадавшая проходит свидетелем по делу, опровергли в Следкоме.

«В рамках расследования уголовного дела следователями территориального отдела города Сочи СКР по краю пострадавшая женщина была признана потерпевшей и допрошена в данном качестве. В целях установления характера причиненных ей повреждений и степени вреда здоровью назначена и проводится судебная медицинская экспертиза. Управлявший электровелосипедом молодой человек потерпевшим не признавался», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, следователи назначили экспертизу электровелосипеда на предмет исправности, изъяли и осмотрели записи камер видеонаблюдения. В организации, сдающей на прокат электросамокаты, провели обыск и изъяли необходимые документы.

«Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства и у руководителя СКР по краю А.К. Маслова», – добавили в пресс-службе краевого СУ СКР.