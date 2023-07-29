В Краснодаре возбудили уголовное дело после нападения на сотрудников ДПС

Напавших на полицейских ищут Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре возбуждено уголовное дело после нападения на сотрудников ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

О происшествии, произошедшем в ночь на 29 июля, сообщили в СМИ и соцсетях. Так, вечером на улице Тургенева, около временного поста полиции, остановился автомобиль ВАЗ. При этом машина перекрыла дорогу другим авто. Сотрудники ДПС, заметившие легковушку, начали разбирательство. Но водитель и пассажиры автомобиля проигнорировали правоохранителей.

«В процессе пресечения их противоправных действий они применили в отношении полицейских насилие. После этого четверо фигурантов скрылись с места происшествия», – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

После огласки происшествия по факту применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи изучают все обстоятельства, устанавливают личности и местонахождение всех, кто участвовал в конфликте.

«Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в следственном управлении СКР по краю», – добавили в пресс-службе краевого ведомства.

Всех, кто стал очевидцев происшествия, просят обратиться в следственный отдел по Западному округу Краснодара краевого управления СКР в Краснодаре по улице Тургенева, 152 либо сообщить по телефону 8-861-224-90-21.