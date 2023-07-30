Пробка на Крымский мост со стороны Тамани

На выходных все вновь рванули в Крым. Чтобы проехать на полуостров можно использовать новые регионы России или же сам Крымский мост. Правда, со вторым вариантом туристы могут встать в пробку.

По данным на 09:00 часов утра 30 июля пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края составляет три километра. А вот, если вы собираетесь выезжать из Крыма в сторону материка, то дорогая пустая. На пункте досмотра со стороны Керчи пробки нет.

«В семь часов утра со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находилось 87 транспортных средств. В восемь часов своей очереди ждали уже 130 автомобилей», - сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Пробка на Крымском мосту на 30 июля 2023

В 09:00 вереница со стороны Тамани растянулась на три километра. В пробке на Крымский мост 30 июля своей очереди ожидают 236 транспортных средств. Водителям приходится стоять около часа. А в очереди со стороны Керчи транспортных средств до сих пор нет.

«Мы подъехали к очереди в 6:28. У нас микроавтобус. На рентген встали в 06:50, а выехали в Крым уже в 07:38. Со стороны Керчи машин вообще не было», - делится своим опытом в соцсетях туристка Ольга.

Время досмотра машин в среднем занимает пять-семь минут. А тем временем дорожное полотно на Крымском мосту продолжают восстанавливать после теракта 17 июля.

По словам заместителя председателя правительства РФ, на мосту сейчас ведутся работы в усиленном режиме. Строители и проектировщики восстанавливают дорожное полотно в круглосуточном режиме.

«Сейчас на мосту организована полноценная работа. 80 человек восстанавливают дорожное полотно. На мосту находится пять единиц техники. Также параллельно изготавливается металл. Частично привезли материалы для установки временного моста, с которого будут производиться работы по устранению последствий теракта. Работа налажена», - заявил Марат Хуснуллин.