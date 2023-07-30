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Общество30 июля 2023 6:24

236 машин ждут своей очереди: Какая обстановка на Крымском мосту на 30 июля

Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края 30 июля составляет три километра
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Пробка на Крымский мост со стороны Тамани

Пробка на Крымский мост со стороны Тамани

На выходных все вновь рванули в Крым. Чтобы проехать на полуостров можно использовать новые регионы России или же сам Крымский мост. Правда, со вторым вариантом туристы могут встать в пробку.

По данным на 09:00 часов утра 30 июля пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края составляет три километра. А вот, если вы собираетесь выезжать из Крыма в сторону материка, то дорогая пустая. На пункте досмотра со стороны Керчи пробки нет.

«В семь часов утра со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находилось 87 транспортных средств. В восемь часов своей очереди ждали уже 130 автомобилей», - сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Пробка на Крымском мосту на 30 июля 2023

В 09:00 вереница со стороны Тамани растянулась на три километра. В пробке на Крымский мост 30 июля своей очереди ожидают 236 транспортных средств. Водителям приходится стоять около часа. А в очереди со стороны Керчи транспортных средств до сих пор нет.

«Мы подъехали к очереди в 6:28. У нас микроавтобус. На рентген встали в 06:50, а выехали в Крым уже в 07:38. Со стороны Керчи машин вообще не было», - делится своим опытом в соцсетях туристка Ольга.

Время досмотра машин в среднем занимает пять-семь минут. А тем временем дорожное полотно на Крымском мосту продолжают восстанавливать после теракта 17 июля.

По словам заместителя председателя правительства РФ, на мосту сейчас ведутся работы в усиленном режиме. Строители и проектировщики восстанавливают дорожное полотно в круглосуточном режиме.

«Сейчас на мосту организована полноценная работа. 80 человек восстанавливают дорожное полотно. На мосту находится пять единиц техники. Также параллельно изготавливается металл. Частично привезли материалы для установки временного моста, с которого будут производиться работы по устранению последствий теракта. Работа налажена», - заявил Марат Хуснуллин.

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