«Под грузовиком легковушка - в лепешку». В жуткой аварии с КамАЗом на въезде в Краснодар чудом выжили водитель и пассажиры иномарки

Авария на подъезде к Краснодару

На одном из южных въездов в Краснодар, который в народе называют "на шлюзах", образовалась многокилометровая пробка из-за страшного ДТП. В 12 часов 30 июля КамАЗ, груженный зерном не справился с управлением и врезался в легковушку.

От удара прицеп грузовика перевернулся и рухнул на нее , превратив буквально в консервную банку.

- Внутри салона ж были люди, а ее просто раздавило, - рассказывают очевидцы аварии.

Однако в Госавтоинспекции пояснили, что никто в машине не погиб и даже не получил ни единой царапины.

- По имеющейся предварительной информации, в легковом автомобиле, который придавлен перевернувшимся прицепом, никто не погиб и не пострадал, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе УГИБДД по Адыгее. -Участок дороги на пострадавшей полосе движения перекрыт. Дополнительные наряды ДПС выставлены со стороны поселка Тлюстенхабля Адыгеи и города Краснодара.

Водителей просят ехать по альтернативным маршрутам через Тургеневский и Яблоновский мосты.