Белоснежные кители, вальс буксиров и шествие Нептуна. Как в Новороссийске отмечают День ВМФ России

Парад ВМФ в Новороссийске. Фото: https://t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

День Военно-морского флота России - профессиональный праздник военных моряков и офицеров. Но десятки лет его празднует вся страна. В Краснодарском крае с размахом его отмечают на побережье Черного моря в городе-герое Новороссийске.

Праздник будет длиться весь день. Фото: https://t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

Парад на День ВМФ в Новороссийске начался ранним утром. Уже по традиции праздник отмечается в последнее воскресенье второго месяца лета, в этом году это 30 июля.

Все торжества в этом году проходят на Форумной площади.

Начались они с поздравлений моряков губернатором Кубани и командующего базой в Новороссийске.

На площади собрались многочисленные жители и гости города. Фото: https://t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

«С командиром Новороссийской Военно-морской базы ЧФ Виктором Кочемазовым на катере обошли парадные линии кораблей и подводных лодок. Поздравили личный состав экипажей с Днем Военно-морского флота России. Парад - это особый церемониал и протокол, который никто не может нарушить. В этой стройности и порядке сконцентрирована вся мощь и сила русского оружия. В такие моменты особенно остро ощущается единство нашего народа, подчинение одной общей цели», - написал в своем Телеграм-канале глава региона.

Зрителям показали приемы десантников. Фото: https://t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

Позже по набережной города прошлись костюмированные колонны. В их числе был даже Нептун, мифологический бог морской пучины.

Моряки прошлись по набережной. Фото: https://t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

Праздничные мероприятия в Новороссийске будут длиться весь день.

На городской набережной откроют выставку образцов боевой техники, также в программе дефиле оркестра морской базы, выступления творческих коллективов и концерт.

Финальным аккордом праздника станет красочный фейерверк — он запланирован на 22:00.