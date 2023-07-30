37 километров пробок: где можно застрять по пути на Черное море

Пробка на Черное море Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Отдыхающие едут к Черному морю чаще всего в выходные дни. И туристы собираются в пробку не только из Краснодарского края. В многокилометровых заторах можно встретить номера машин из разных регионов Росии, начиная от Московской области и заканчивая Новосибирской. В субботу и воскресенье большая вероятность стать в пробку по пути к побережью. Заторы скапливаются в разных местах. Рассказываем об обстановке на дорогах в Краснодарском крае 30 июля.

Самые загруженные участки находятся на трассе М-4. Здесь постоять придется в Горячем Ключе. По данным Яндекс.карт, вереница из машин растянулась вдоль города на пять километров. Также агрегатор отметил, что есть две аварии. Машинам приходится объезжать столкнувшиеся автомобили. Это затрудняет движение.

Пробка в Горячем Ключе

Также придется постоять перед Молдавановкой. Однако не так долго, как в Горячем Ключе. Здесь пробка составляет два километра. Но машины медленно едут. Сильного затора нет.

Постоять придется и на въезде в Джубгу. По данным Яндекс.карт, здесь также авария. Вереница растянулась на пять километров.

Пробка перед Джбугой

Красным на карте горел и участок перед Крымским мостом. Там утром 30 июля машины ждали очереди в проезде, растянувшись на три километра. Своей очереди на досмотр ждали 236 машин. Но к 12 часам дня ситуация стабилизировалась.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», - сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Напомним, что после теракта на путепроводе организовано реверсивное движение. Колонны автомобилей по очереди с обеих сторон сопровождают сотрудники ДПС.

Некоторые туристы, наоборот, начали уезжать. Отдыхающие уже отгуляли свой отпуск и возвращаются домой с Черноморского побережья. Если вы выезжаете из Новороссийска, то встанете в 17-километровую пробку. Вереница начинается от Анапского шоссе и заканчивается рядом с поселком Верхнебаканский.

Пробка на выезде из Новороссийска

Со стороны Джубги тоже будет нелегко вернуться. Пробка начинается с 10-го километра трассы А-147 и заканчивается на Новороссийском шоссе, 58. Вереница растянулась на четыре километра.

Пробка из Джубги

Перед Молдавановкой затор составляет восемь километров. Чуть-чуть предстоит постоять рядом с Горячим Ключом, и потом вся дорога до Краснодара горит зеленым.