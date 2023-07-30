Свободные места остались только на гальке. Что происходит на пляжах Сочи после сильного шторма

Пляжи в Сочи после шторма Фото: Олег УМАРОВ

Шторм 28 июля серьезно потрепал курортную инфраструктуру Сочи. Метровые волны уносили за собой все, что с такой заботой обустроили для отдыхающих арендаторы пляжей, отельеры и местные власти.

Вода сметала с берегов все на своем пути. В море оказались шезлонги и зонтики. Даже самые отчаянные туристы не рисковали приближаться к морю. Для безопасности власти закрыли все пляжи курорта, пока шторм не улегся. Кроме того, время потребовалось для того, чтобы снова привести все в порядок и восстановить утраченную пляжную мебель.

- У нас на такой случай всегда на складе лежат новые зонтики и лежаки, часто же шторма в Сочи. Уносит в море и не вернуть. Главное, что все живы, - рассказывает корреспонденту "КП"-Кубань" арендатор пляжа в центре Сочи Армен.

Однако без жертв во время такого буйства природы не обошлось. Когда море успокоилось, в камнях нашли тело молодого мужчины. Его личность устанавливают. Погибла также 20-летняя девушка. Она бесстрашно пошла окунуться в море и захлебнулась. Реанимация не помогла вернуть ее к жизни.

С утра, 30 июля, к морю снова потянулись отдыхающие, а предприимчивые бизнесмены снова выставили свои сапборды и катамараны у берега.

- Море немного волнуется, но купаться разрешено, - говорят они.

Погода в Сочи поменялась за сутки.

- Сегодня очень жарко, но какое красивое море, - расположились на новеньких лежаках довольные курортники.

Желтый флаг возвестил их о том, что беспокоится, действительно, не о чем. Погода пока обещает быть стабильной.

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